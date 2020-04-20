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В России резко бросили пить

В России резко бросили питьФото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»

Спрос на водку в России резко сократился. С 30 марта по 5 апреля, с начала действия режима самоизоляции, ее продажи упали на 41 процент по сравнению с первой неделей марта. Об этом свидетельствует статистика оператора фискальных данных «Такском», сообщают «Известия».

По сравнению с неделей с 16 по 22 марта падение составило 37 процентов. Бросили россияне пить и другие алкогольные напитки — снижение продаж в среднем колеблется от 24 до 58 процентов. Например, пива в месячном выражении стали покупать меньше на 26 процентов по сравнению с началом прошлого месяца.

В Росалкогольрегулировании указывают, что в марте граждане активно покупали зарубежное спиртное, опасаясь повышения цен, поэтому имеют некоторые запасы.

Эксперты отмечают, что в марте повышенный спрос в рамках всеобщего ажиотажа наблюдался на любой алкоголь, так что частично падение можно объяснить и этим фактором.

Кроме того, с апреля некоторые российские регионы в связи с эпидемией коронавируса и режимом самоизоляции ввели ограничение на продажу спиртного в магазинах.

Минпромторг России попросил отменить ограничения, указав, что они приведут к росту продаж нелегальной продукции, но прислушались к ним не все субъекты федерации. Например, в Пермском крае и Забайкалье отменить соответствующие указы отказались.

В начале апреля спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко связывала увеличение продаж спиртного с тем, что россияне используют его для местного обеззараживания.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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