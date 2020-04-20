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В России упростили беспошлинный ввоз медицинских товаров для борьбы с коронавирусом

В России упростили беспошлинный ввоз медицинских товаров для борьбы с коронавирусом

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


Беспошлинный ввоз в Россию медицинских товаров для борьбы с коронавирусом нового типа упрощён. Соответствующее постановление подписал глава кабмина РФ Михаил Мишустин. Документ размещён на сайте Правительства.

Речь идёт о тестах на коронавирус, аппаратах искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ), медицинских масках, защитных костюмах. До 30 сентября их можно будет ввозить в Россию без уплаты таможенных пошлин при условии, что они предназначены для безвозмездной передачи медучреждениям.

Цель назначения товаров будет подтверждаться документом, выдавать его будут Минпромторг и Минздрав. Это ускорит процесс получения разрешений.

Зелёный коридор был введён на поставки товаров первой необходимости в Россию с 20 марта сроком на один месяц.

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По материалам: pnp.ru

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