Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » В российском регионе ограничили время продажи алкоголя

В российском регионе ограничили время продажи алкоголя

В российском регионе ограничили время продажи алкоголяФото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»

В Свердловской области ввели ограничения на продажу алкоголя. Соответствующее постановление подписал глава региона Евгений Куйвашев, сообщает РИА Новости со ссылкой на оперштаб по борьбе с коронавирусом.

Теперь торговля алкоголем будет осуществляться с 10:00 до 19:00. Власти обещают, что за этим будет установлен тщательный контроль.

Для предотвращения распространения коронавируса в регионе также действует режим повышенной готовности.

Ранее сообщалось, что коронавирус предварительно подтвердился у 78 пациентов и врачей больницы №1 в Екатеринбурге. Источником распространения инфекции мог стать врач, заразившийся от соседки. По словам губернатора Куйвашева, у большинства пациентов нет симптомов, они чувствуют себя хорошо, и ситуация «контролируемая».

# Россия
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Россия наращивает производство медоборудования для борьбы с COVID-19
Россия наращивает производство медоборудования для борьбы с COVID-19
Концерт “One World: Together At Home” вышел в виде альбома
Концерт “One World: Together At Home” вышел в виде альбома
Российский бюджет недосчитается триллионов рублей из-за нефти
Российский бюджет недосчитается триллионов рублей из-за нефти
Путин поручил Минздраву ускорить регистрацию вакцины от коронавируса
Путин поручил Минздраву ускорить регистрацию вакцины от коронавируса
Наргиз и ее любовник обманули организатора концерта и потребовали 30 тысяч на оплату алкоголя
Наргиз и ее любовник обманули организатора концерта и потребовали 30
В российском регионе ограничили время продажи алкоголя
В российском регионе ограничили время продажи алкоголя
Руины церкви XIV века с остатками фресок найдены в Болгарии
Руины церкви XIV века с остатками фресок найдены в Болгарии
Большинство школьников в Великобритании не явились на онлайн-уроки
Большинство школьников в Великобритании не явились на онлайн-уроки
Мишустин призвал эффективно расходовать средства на борьбу с COVID-19
Мишустин призвал эффективно расходовать средства на борьбу с COVID-19
В ГД допустили возможность начала экономической войны между США и Китаем
В ГД допустили возможность начала экономической войны между США и
В какие дни ритуалы исполняются чаще: статистика и эзотерика
В какие дни ритуалы исполняются чаще: статистика и эзотерика
СМИ: Тимати отнял псевдоним у Клавы Коки
СМИ: Тимати отнял псевдоним у Клавы Коки

Топ на сегодня

Трубоукладчик «Газпрома» сообщил, что идет не на Балтику, а в Египет
Трубоукладчик «Газпрома» сообщил, что идет не на Балтику, а в Египет
Президент Чехии предложил продлить на год закрытие государственных границ
Президент Чехии предложил продлить на год закрытие государственных
Пилот МиГ-31 помахал в небе летчику истребителя НАТО (видео)
Пилот МиГ-31 помахал в небе летчику истребителя НАТО (видео)
Слезы Регины Тодоренко, каминг-аут Попугая и разгадка Панды: чем удивило шоу «Маска»
Слезы Регины Тодоренко, каминг-аут Попугая и разгадка Панды: чем
СМИ: землетрясение на северо-востоке Японии не вызвало аномалий на АЭС
СМИ: землетрясение на северо-востоке Японии не вызвало аномалий на АЭС

Еще по теме

В российском регионе объявили бессрочные ограничения из-за коронавируса
На Кубани ввели ограничение на проведение массовых мероприятий
Число подтвержденных случаев кори в Свердловской области выросло до 63
Специальный сервис для пациентов c коронавирусом запустили в Подмосковье