В Ростовской области заболевший коронавирусом сбежал из больницы

Вадим Карасев

В Ростовской области разыскивается мужчина, который, не дождавшись результатов анализа на коронавирус, сбежал.

Как сообщает РИА Новости, когда доктора выяснили, что тест на коронавирус у мужчины положительный, в больнице его уже не было.

Инцидент произошел в городе Шахты. Мужчина обратился к врачам, почувствовав недомогание, его привезли в больницу. Он самовольно покинул больницу сразу после сдачи теста на коронавирус. Ведутся поиски сбежавшего больного.

По данным статистики, на 19 апреля В Ростовской области зафиксировано 232 случая заболевания, в том числе 35 сегодня.

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