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В сети обсуждают новые снимки 15-летнего сына Александра Лукашенко, сделанные во время пасхальной службы

В сети обсуждают новые снимки 15-летнего сына Александра Лукашенко, сделанные во время пасхальной службы

Еще год назад младшего сына 65-летнего Александра Лукашенко, Николая, начали активно обсуждать в сети и называть одним из самых "завидных женихов Белоруссии". Накануне же в сети появились новые фото 15-летнего Коли с отцом, сделанные во время посещения пасхальной службы в Свято-Благовещенском Ляденском храме, расположенном в деревне Малые Ляды.

Несмотря на пандемию коронавируса, президент Белоруссии вместе с младшим сыном приехал в церковь, чтобы пообщаться с прихожанами и служителями храма, поставить свечу и поздравить всех верующих с праздником Пасхи. В своем обращении Лукашенко поблагодарил всех прихожан за то, что они пришли в храм, не обращая внимания на "нагнетания страстей" в обществе по поводу коронавируса.


Александр Лукашенко с сыном Николаем

Белорусы просто молодцы — без паники, без гвалта. Кому надо поберечься — тот себя бережет, остается дома или просто выйдет один где-то, с родными подышит свежим воздухом. Кто покрепче, выработал иммунитет — тот посмелее и в храмы приходит. Как бы ни было в нашей истории, никто не смог закрыть, прикрыть, запретить этот праздник. Я всегда приходил и буду приходить в храм. Как бы ни складывались обстоятельства, это святое,

— заявил президент Белоруссии.


Александр Лукашенко с сыном Николаем на пасхальной службе

В сети же со вчерашнего дня обсуждают не только речь Александра Лукашенко, сколько его повзрослевшего сына. Многие отмечают, что с каждым годом Николай становится все мужественнее и предполагают, что у юноши буквально нет отбоя от невест.

Кстати, в одной из недавних бесед с журналистами президент Белоруссии рассказал, что его младший сын продолжает посещать занятия в школе в разгар пандемии. Сейчас Николай учится в девятом классе и активно готовится к экзаменам.


Николай Лукашенко

Мой в школу ходит. У меня, может, и есть такая возможность, чтобы ребенок был изолирован, но я его не изолирую. По словам сына, который посещает школу, у них в некоторых классах не посещают занятия до половины учеников. Родители не пускают. Это их дело, их ребенок, мы здесь ничего не запрещаем,

— рассказал Лукашенко.

В свободное от школы время Николай увлекается спортом, хоккеем, лыжами и биатлоном, а также игрой на фортепиано.


Александр Лукашенко с сыном Николаем и Владимиром Путиным

Напомним, что о матери Николая ничего не известно — президент Белоруссии никогда не называл ее имени, а лишь однажды упомянул, что она работает врачом. Из этого многие журналисты сделали вывод, что мамой Коли является Ирина Абельская, которая долгое время была личным врачом Александра Лукашенко. У президента Белоруссии также есть два старших сына от супруги Галины, с которой они живут раздельно: 44-летний Виктор и 40-летний Дмитрий.


Александр Лукашенко с сыном Николаем
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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