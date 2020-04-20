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В США клиент полчаса бегал за роботом-курьером, но свой заказ так и не смог получить

В США клиент полчаса бегал за роботом-курьером, но свой заказ так и не смог получить

По всему миру людям, соблюдающим самоизоляцию из-за коронавируса, приходится пользоваться сервисами доставки. На дом заказывают все: от еды до техники и компьютеров.

Забавный случай с доставкой заказанной еды произошел в США. Клиент заказал себе доставку сэндвичей одним из сервисов.

Заказ должен был доставить робот-курьер. И он доставил еду клиенту, однако же, по непонятным причинам, не захотел отдать перекус клиенту.

Робот не захотел остановиться около заказчика и проехал мимо. Возмущенный клиент бегал 25 минут за механизированным курьером, однако же, свои сэндвичи он так и не получил.

Ему не удалось открыть бокс, в котором должна была находиться заказанная еда. При этом, на дисплее робота-курьера горела надпись: «Извините».

О том, написал ли заказчик жалобу на строптивого курьера, автор ролика не уточнил.

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По материалам: u-f.ru

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