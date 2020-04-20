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В США переживают, что Китай первым получит вакцину от коронавируса

В США переживают, что Китай первым получит вакцину от коронавируса

В США выразили опасения на тему создания и запуска в производство и продажу вакцины от коронавирусной инфекции в Китае раньше, нежели это успеет сделать Вашингтон.

Своими мыслями на эту тему поделился Скотт Готлиб в рамках беседы с телекомпанией CBS. Он является экс-руководителем американского FDA (Управления по саннадзору за качеством медикаментов и пищевых продуктов). Готлиб отмечает, что специалисты из Поднебесной вполне могут обойти американских экспертов в вопросе создания вакцины от COVID-19. Он выразил беспокойство, что вакцина из Китая, основанная на аденовирусном векторе, будет не самой лучшей, но появится на рынке раньше американской.

Как отмечает ИА REGNUM, в Штатах уже будущей осенью вполне вероятно пройдет тестирование сотен тысяч доз и будет выявлено несколько или одно средство от коронавируса. Однако вполне возможно, что ни одно из них не окажется идеальным, и не принесет полного успеха против коронавирусной инфекции. Вместе с тем, у медиков появится хоть что-то, что даст возможность помочь больным, полагает Готлиб.

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По материалам: u-f.ru

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