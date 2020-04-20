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В ВСУ коронавирус зафиксирован у 32 человек

В ВСУ коронавирус зафиксирован у 32 человек
В ВСУ зарегистрировано 32 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба командования Медицинских сил Вооруженных сил Украины.

За прошедшие сутки зарегистрировано три новых случая коронавируса в ВСУ. Больные находятся в Виннице, Черновцах и Львовской области.

Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение.
"На изоляции (в том числе самоизоляции) – 300 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие 3 суток – 46 человек", – сказано в сообщении.
# Общество / В мире
По материалам: gogetnews.info

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