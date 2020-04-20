В ВСУ коронавирус зафиксирован у 32 человек

Лидия Мартынова

В ВСУ зарегистрировано 32 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба командования Медицинских сил Вооруженных сил Украины.За прошедшие сутки зарегистрировано три новых случая коронавируса в ВСУ. Больные находятся в Виннице, Черновцах и Львовской области.Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение."На изоляции (в том числе самоизоляции) – 300 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие 3 суток – 46 человек", – сказано в сообщении.