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Ведущая рассказала о пережитом изнасиловании на переполненной площади в Египте

Ведущая рассказала о пережитом изнасиловании на переполненной площади в ЕгиптеЛара ЛоганФото: Spc. Steven Young/ Wikimedia

Журналистка Лара Логан в интервью Newsweek рассказала, как пережила групповое изнасилование на переполненной людьми площади Тахрир в Каире. Это произошло в 2011 году, когда репортер освещала для телеканала CBS отставку ныне покойного бывшего президента Египта Хосни Мубарака.

По словам Логан, она находилась на площади вместе с оператором, переводчиком и телохранителем во время празднования ухода Мубарака с поста главы государства. Внезапно переводчик сказал журналистке, что ей нужно бежать, после чего она почувствовала, что кто-то схватил ее между ног. Команда попыталась покинуть место съемки.

«Рэй (телохранитель) сказал мне оставаться на ногах и держаться его», — вспомнила Логан. Ей не удалось остаться со своей группой: толпа разделила их, после чего журналистку схватили несколько мужчин. «Они сорвали с меня всю одежду и изнасиловали руками и палками. Они делали это снова и снова», — описала репортер. Толпа потащила ее в сторону, где протестовали женщины и дети, и это ее спасло: несколько мальчиков встали на ее защиту. На место прибыли солдаты, которые вытащили ее с площади и отправили в отель. Избитую и изнасилованную Логан немедленно отправили в США, где она провела четыре дня в больнице.

По словам Лары, о случившимся узнали в правительстве Соединенных Штатов. В больнице она получила звонок от тогдашнего президента Барака Обамы.

Логан — гражданка ЮАР. Она работала в качестве военного корреспондента для ряда американских изданий, освещала конфликты на Ближнем Востоке. Она замужем, имеет двоих детей.

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По материалам: lenta.ru

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