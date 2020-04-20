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Во Владикавказе протестующие закидали ОМОН камнями

Во Владикавказе протестующие закидали ОМОН камнями


Протестующие против карантинных мер и режима так называемой самоизоляции жители Владикавказа дали жёсткий отпор силовикам.

Как стало известно, на данный момент ОМОН разгоняет митингующих, оттесняя недовольных с площади Свободы. МБХ-Медиа сообщает, что силовики пока что не используют спецсредств, ограничившись щитами и резиновыми дубинками – по распоряжению главы МВД Северной Осетии Михаила Скокова.

Толпа не приняла гонений, яростно защищая свою позицию камнями и кусками тротуарной плитки, которой как раз кстати оказалось вдоволь перед Домом правительства: меняли брусчатку. Так что, на силовиков посыпался шквал камней, что хорошо видно на кадрах очевидцев.

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По материалам: u-f.ru

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