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Врач объяснила опасность частого мытья рук и антисептиков

Врач объяснила опасность частого мытья рук и антисептиков
Частое тщательное мытье рук с мылом и использование антисептиков могут смыть флору, которая сохраняет кожный иммунитет. Об этом заявила в беседе с порталом Nation News врач-терапевт, дерматолог Лариса Алексеева.

По словам специалиста, у многих из-из частого мытья рук возникают различные дерматиты. Она рассказала, что защитить чувствительную кожу рук можно при соблюдении определенных правил.


"Если те, у кого есть склонности к дерматитам и экземам, будут носить перчатки и пользоваться кремами, то ничего плохого не будет. Нужно использовать увлажняющие и питательные кремы", — отметила Алексеева.

Врач подчеркнула, что тщательное мытье рук с мылом и другие гигиенические процедуры в период борьбы с коронавирусом совершенно обязательны.


стопкоронавирус.рф.
# Россия
По материалам: ria.ru

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