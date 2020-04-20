Врач объяснила опасность частого мытья рук и антисептиков

Лидия Мартынова

Частое тщательное мытье рук с мылом и использование антисептиков могут смыть флору, которая сохраняет кожный иммунитет. Об этом заявила в беседе с порталом Nation News врач-терапевт, дерматолог Лариса Алексеева.

По словам специалиста, у многих из-из частого мытья рук возникают различные дерматиты. Она рассказала, что защитить чувствительную кожу рук можно при соблюдении определенных правил.





"Если те, у кого есть склонности к дерматитам и экземам, будут носить перчатки и пользоваться кремами, то ничего плохого не будет. Нужно использовать увлажняющие и питательные кремы", — отметила Алексеева.

Врач подчеркнула, что тщательное мытье рук с мылом и другие гигиенические процедуры в период борьбы с коронавирусом совершенно обязательны.

стопкоронавирус.рф.