Врач рассказал о шансе не заразиться коронавирусом при контакте с заболевшим

Вадим Карасев

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Врач и телеведущий Евгений Комаровский объяснил, почему некоторые люди не заражаются коронавирусом даже после контактов с заболевшими. В новом YouTube-видео он рассказал, что такая возможность обусловлена работой местного иммунитета.

По его словам, прогнозировать, сколько человек способен заразить один заболевший, очень сложно, так как при этом необходимо учитывать площадь помещения, температуру и влажность, выраженность симптомов заразившегося, а также состояние здоровья окружающих.

Комаровский добавил, что огромное количество людей может контактировать с тем, у кого есть все симптомы коронавируса, однако у них будет шанс не заболеть. По его словам, это происходит благодаря работе местного иммунитета. «Местный иммунитет — это защитные свойства слизистых оболочек. На поверхности слизистых оболочек носа, носоглотки, гортани, бронхов, выделяется слизь. В этой слизи содержатся особые вещества — секреторные иммуноглобулины. Они могут нейтрализовать вирусы непосредственно там, где они пытаются внедриться в организм», — объяснил врач.

Он добавил, что существует ряд факторов, влияющих на работу местного иммунитета. К примеру, при пересыхании слизистых оболочек он практически отключается. По мнению Комаровского, выше всего шансы не заболеть при контакте с зараженным у тех, кто находится в воздухе с оптимальными параметрами, не имеет дефицита жидкости в организме и много пьет.

Ранее Комаровский, рассказывая о том, к каким негативным последствиям для людей может привести длительный карантин, призвал зрителей не исключать из своей жизни физические нагрузки, в частности, почаще заниматься сексом. Он также порекомендовал меньше есть и не пить алкоголь в чрезмерных количествах.