Yasen-Class: Что думают о новейших российских АПЛ в США

Алексей Вольцев

Российские подлодки класса «Ясень» — это самые продвинутые атомные ракетные субмарины. Первая подлодка этого типа — «Северодвинск» — вступила на боевое дежурство в 2013 или 2014 году. Один высокопоставленный офицер ВМС США оказался настолько впечатлён «Северодвинском», что заказал себе в кабинет её модель, чтобы всегда помнить о том, чему противостоит его ведомство, пишет обозреватель The National Interest Калеб Ларсон.

Говоря о военно-морских угрозах со стороны России, контр-адмирал Дэйв Джонсон заявил следующее:

«Мы будем сталкиваться с потенциально сильными оппонентами. Стоит только взглянуть на „Северодвинск“, российскую версию ракетной АПЛ. Меня она так впечатлила, что я заказал в Центре разработок надводного вооружения в Кардероке модель по несекретным данным».

«Северодвинск», отмечает Ларсон, — это невероятно развитая подлодка, при строительстве которой использовались советские технологии 1980-х годов. При этом субмарина располагает большим сферическим гидроакустическим комплексом в носовой части, который, как считается, обладает большой чувствительностью.

Из-за размеров сонара торпедные аппараты пришлось перемесить с носа ближе к центру корабля и установить их под углом. В торпедные трубы могут заряжаться как стандартные 533-милиметровые, так и тяжёлые 650-милиметровые торпеды. Корпус корабля сделан из маломагнитной стали, что значительно сокращает магнитную сигнатуру «Северодвинска».

В интервью программе «60 минут» командующий силами ВМФ США в Европе адмирал Джеймс Фогго отметил, что Россия располагает «весьма дееспособным подводным флотом», а его самого беспокоит российская подводная активность. Говоря о «Северодвинске», адмирал сообщил, что это «новейший класс подлодки, очень эффективный и очень тихий», что, по его мнению, является главным качеством в подводной войне. Хотя Фогго и не стал комментировать сообщения о том, что ВМС США потеряли «Северодвинск», чиновники Пентагона утверждают, что эта подлодка вышла в Атлантический океан в 2018 году — и ей удавалось на протяжении многих недель избегать обнаружения.

«Потеря российской подлодки в мирное время — это головная боль. Потеря же из виду субмарины во время конфликта — смертельно опасна», — подытоживает Калеб Ларсон.