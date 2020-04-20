«Задолбавший» Гузееву Харламов вновь высмеял «Давай поженимся!»

Вадим Карасев

Гарик ХарламовФото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Резидент Comedy Club Гарик Харламов вновь высмеял телешоу Первого канала «Давай поженимся!» Он опубликовал новый юмористический ролик с фрагментом из передачи в Instagram-аккаунте.

Комик регулярно шутит над шоу и его ведущими в своих видео. Актриса Лариса Гузеева, ведущая программу, отмечала, что юморист ее «просто задолбал» подобными насмешками. В этот раз Харламов высмеял жениха по имени Александр, пришедшего на передачу.

«Александр искренне не понимает, почему девушки, которых он приглашает на свидание, соглашаются на встречу с ним только в состоянии алкогольного опьянения», — говорит в кадре Гузеева. При этом в видео показан эпизод из фильма «Люди в черном», где мужчина оказывается инопланетным чудовищем.

В марте Гузеева в одном из выпусков выслушала историю о приступе метеоризма от одной из участниц передачи и посвятила рассказ Харламову. Комик отреагировал на слова ведущей. Он обратился к ведущей на вы и заметил, что Гузеева его «никогда не задолбает».

Харламов неоднократно высмеивал в Instagram «Давай поженимся!» и конкретно Гузееву. Сваха из передачи Роза Сябитова критиковала резидента Comedy Club за его пародии. По ее мнению, они оскорбляют героев шоу с трагической историей.