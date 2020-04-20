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Журналистка вышла в эфир из ванной и засняла голого мужа

Журналистка вышла в эфир из ванной и засняла голого мужаКадр: KCRA

Репортерша американского телеканала KCRA 3 Мелинда Меза (Melinda Meza) вышла в эфир из ванной своего дома, где она находится на карантине из-за угрозы распространения коронавируса. Пользователи Twitter обратили внимание, что в кадр попал ее голый муж, пишет Daily Mail.

В сюжете, одной из героинь которого стала Меза, шла речь о том, как ухаживать за своими волосами в домашних условиях. Журналистка на камеру объясняла и показывала, как подровнять челку, и не заметила, что засняла супруга, принимавшего душ.

Некоторые пользователи посочувствовали корреспондентке, которой, по их мнению, предстоит выслушивать насмешки коллег по работе. Однако большинство юзеров рассмешило включение репортерши: они задались вопросом, почему журналистка не проверила, есть ли в ванной кто-то, помимо нее, а также понадеялись, что ее муж ни о чем не узнает.

Ранее в апреле телеведущая Виктория Дербишир (Victoria Derbyshire) появилась в эфире на BBC One с написанным на руке телефонным номером горячей линии для жертв домашнего насилия. До этого она рассказала, что из-за введенного в Великобритании карантина число пострадавших от домашнего насилия сильно возросло. Поступок Дербишир оценили в Twitter: пользователи сочли журналистку «настоящим сокровищем».

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По материалам: lenta.ru

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