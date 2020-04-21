33-летняя звезда Playboy покончила с собой
Сотрудники полиции ведут расследование по поводу смерти звезды глянца. Хотя ее родные уверены, что Маттингли самовольно ушла из жизни. «Поздно вечером в четверг мы узнали, что наша дорогая сестра с огромной душой покончила с собой. Эшли переехала ближе к дому пару лет назад и жила в Остине. Ни для кого не секрет, что она боролась с алкоголизмом и токсикоманией, но она хотела выздороветь и работала над этим», — сообщили в окружении блондинки.
Незадолго до кончины модель завела себе щенка. Она считала, что питомец поможет ей в борьбе с губительной зависимостью. Теперь же малыш будет жить у родных Эшли.
«В рамках продолжающегося расследования у полиции есть записи, которые она оставила перед тем, как покончить с собой, и мы с нетерпением ждем, когда сможем их увидеть. У нее остались племянницы, которых она бесконечно любила, брат-близнец, две сестры, друзья и другие члены семьи. Мы навсегда сохраним воспоминания о ней», — подчеркнули близкие Маттингли.
Фото: WENN/Legion-Media, Instagram