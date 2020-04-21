33-летняя звезда Playboy покончила с собой

Алексей Вольцев

Довольно долго обворожительная блондинка боролась с наркотической и алкогольной зависимостями. Сегодня стало известно, что Эшли Маттингли, недавно вставшая на правильный путь, умерла. Красавица совершила самоубийство.

Сотрудники полиции ведут расследование по поводу смерти звезды глянца. Хотя ее родные уверены, что Маттингли самовольно ушла из жизни. «Поздно вечером в четверг мы узнали, что наша дорогая сестра с огромной душой покончила с собой. Эшли переехала ближе к дому пару лет назад и жила в Остине. Ни для кого не секрет, что она боролась с алкоголизмом и токсикоманией, но она хотела выздороветь и работала над этим», — сообщили в окружении блондинки.

Незадолго до кончины модель завела себе щенка. Она считала, что питомец поможет ей в борьбе с губительной зависимостью. Теперь же малыш будет жить у родных Эшли.

«В рамках продолжающегося расследования у полиции есть записи, которые она оставила перед тем, как покончить с собой, и мы с нетерпением ждем, когда сможем их увидеть. У нее остались племянницы, которых она бесконечно любила, брат-близнец, две сестры, друзья и другие члены семьи. Мы навсегда сохраним воспоминания о ней», — подчеркнули близкие Маттингли.

Фото: WENN/Legion-Media, Instagram