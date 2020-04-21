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5 знаков вещего сна: как отличить обычное сновидение от пророческого

5 знаков вещего сна: как отличить обычное сновидение от пророческого

Вещий сон — это сон, который помогает нам заглянуть в будущее. Он может предупредить нас о надвигающейся опасности или же, наоборот, указать на то, что хорошего может произойти в ближайшее время. Но как отличить обычный сон от вещего?

Чтобы знать, что могут означать ваши сны, ознакомьтесь со значением снов по дням недели. Помните о том, что в мире сновидений все очень неоднозначно. Невозможно точно на сто процентов сказать, будет ваш сон пророческим или обычным.


Почему важно научиться отличать обычный сон от вещего

Дело в том, что какой-нибудь неприятный сон может нам сильно испортить настроение, хотя он не является вещим. Многие ошибочно полагают, что все плохие сны нам о чем-то говорят. Но в большинстве снов плохие вещи происходят только потому, что мы их боимся и думаем об этом.

Если вам приснилось что-то ужасное, не спешите думать, что это обязательно случится в реальности. Не стоит настраивать себя на негатив, потому что это лишь укрепит негативные установки и вирусные мысли в вашем сознании.

И даже если плохой сон окажется вещим, вы всегда можете изменить предсказанную судьбу. Ваша жизнь в ваших руках, а вещие сны показывают лишь вероятное развитие событий. Они приходят к нам не для того, чобы испугать, но для того, чтобы предупредить о том, что может случиться, если не предпринять что-то и не взять свою жизнь под контроль. Часто бывают и позитивные вещие сны, которые указывают на то, что вы движетесь в верном направлении.


Что такое вещий сон и каковы его признаки

Бывает так, что сны абсолютно идентичны событиям, которые уже произошли или могут произойти. Например, кто-то может увидеть во сне больного родственника, а потом узнать, что он лежит в больнице. Кто-то видит, как его дом обворовывают, после чего пропадают деньги или какие-то вещи.

К сожалению, зачастую вещий сон не определить никак. Лучшим помощником в этом является наша собственная интуиция. Если Вселенная хочет что-то показать через сон, то вы волей-неволей почувствуете это. 

Наиболее часто вещие сны приходят в ночь с четверга на пятницу. Никто точно не знает, почему именно так происходит, но, согласно статистике, так и есть. Вещие сны могут иметь разный «срок действия». Одни предупреждают о том, что будет сегодня, завтра, послезавтра, а другие — о том, что будет через год, два. Считается, что сны могут предсказывать будущее на срок до двух лет вперед.

Сны-предсказания остаются надолго в нашей памяти. Это можно считать косвенным признаком, потому что обычные сны мы тоже иногда запоминаем навсегда. Часто сны, предсказывающие будущее, снятся в пятницу 13, в Полнолуния или затмения. Это очень важный признак. Также эксперты сайта dailyhoro.ru отмечают, что в основном вещие сны приходят прямо перед пробуждением. Они гораздо реже снятся глубокой ночью.

Хороший показатель вещего сна — ощущение того, что всё пережитое было словно наяву. Это очень реалистичные сны, поэтому их чаще видят чувствительные люди с высоким уровнем эмпатии.

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По материалам: dailyhoro.ru

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