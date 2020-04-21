6 способов починить сломанный ноготь в домашних условиях

Вадим Карасев

Покупаете продукты, открываете двери, поднимаете тяжелые сумки — и бац, ноготь ломается. Это может произойти в любой момент. Все мы проходили через это. А потом ноготь цепляется за все, включая дорогие кашемировые кофты, доставляет массу проблем и неприятных (а иногда даже болезненных) ощущений. Самый очевидный и простой способ — подпилить его "под корень", но если все-таки хочется сохранить длину, то придется прибегать к хитростям. Собрали 6 бьютихаков (видеоинструкция прилагается), позволяющих реанимировать сломанный ноготь в домашних условиях.

Метод "чайных пакетиков"

Этот метод является самым популярным бьютихаком в интернете.





Шаг 1. Обрежьте сломанный ноготь как можно короче.

Шаг 2. Используя пилку (желательно стеклянную), аккуратно подровняйте край ногтя и зашлифуйте его поверхность.

Шаг 3. Вырежьте из чайного пакетика или бумажного кофейного фильтра "заплатку" нужного размера (она должна быть немного больше, чем сама трещина).

Шаг 4. Нанесите на сломанный ноготь щедрый слой прозрачного лака или базы, предварительно обезжирив поверхность.

Шаг 5. Пока прозрачный слой липкий, аккуратно поместите "заплатку" на сломанную часть ногтя (пригодится пинцет и немного клея). Прижмите ее к ногтю.





Шаг 6. Дайте базе высохнуть. Затем покройте ноготь одним или двумя слоями прозрачного лака. Используя баф, зашлифуйте края "заплатки".

Шаг 7. После того как прозрачный слой высохнет, можно смело красить ногти ярким лаком.

Ремонт с помощью клея

Эксперты не очень любят этот метод, так как в клее чаще всего содержатся акрилаты (эфиры или соли акриловой кислоты). Это химические вещества, которые вызывают раздражение и аллергический дерматит. Акрилаты являются частыми виновниками кожных реакций, поэтому при использовании клея соблюдайте осторожность и убедитесь, что у вас нет на них аллергии.

Зато клей может исправить все, что сломалось (кроме разбитых сердец — для этого придется искать другой способ). Универсальное средство пригодится и в нашем случае.





Шаг 1. Аккуратно подрежьте пострадавший ноготь ножницами или подпилите его.

Шаг 2. Нанесите на место разлома клей (есть и специальный клей для ногтей) и опустите палец в емкость с белой акриловой пудрой. Удалите излишки кистью или мягкой щеткой и отполируйте поверхность ногтя бафом.





Ремонт ногтей шелком

Для исправления дефекта потребуются база под гель-лак и тонкий лоскуток натуральной ткани. Обычно используют шелк, реже — лен или файбергласс. В качестве декоративного покрытия подойдет только гелевое, поскольку обычным лаком материал замаскировать не получится. Если сомневаетесь, возьмите шелковую пленку.





Шаг 1. Отрежьте кусочек шелка нужного размера.

Шаг 2. Покройте место повреждения базой для геля-лака, предварительно обезжирив поверхность.

Шаг 3. Аккуратно уложите шелковый лоскуток на ноготь с помощью апельсиновой палочки или пинцета. Зафиксируйте материал на пластине.

Шаг 4. После высыхания клейкой основы спилите излишки базы и неровности, покройте ногти гелем-лаком. Обычный лак не подойдет. Прослужит "экспресс-пластырь" примерно неделю, после чего его нужно будет заменить или удалить. Да, все так просто. Не верите нам — посмотрите это видео.





"Кухонный метод"

В этом видеоуроке показано, как починить ноготь с помощью чайного пакетика и других предметов домашнего обихода. Для этого понадобятся перекись водорода, клей для ногтей, пищевая сода, зубочистка, полотенце и пилочка для ногтей.





Шаг 1. В маленькой чашке смешайте соду с водой и перекисью водорода. На минуту опустите ноготь в жидкость, а потом промокните его полотенцем.

Шаг 2. Нанесите маникюрный клей на трещину, и пока он не высох, окуните ноготь в пищевую соду, излишки смахните. Повторите процедуру. Осталось только подпилить ноготь.

Типсы

К сожалению, иногда, когда сломанный ноготь не подлежит восстановлению, единственное, что остается, — подделать его.

Один из моих любимых приемов — это использование типсов на клейкой основе. Они продержатся до тех пор, пока ваш сломанный ноготь не вырастет,

— объясняет звездный мастер по маникюру Патти Янки.





Для ремонта лучше отдать предпочтение квадратным прозрачным вариантам.

Шаг 1. Возьмите подходящую по размеру типсу.

Шаг 2. Состыкуйте поврежденные части и осторожно отполируйте их.

Шаг 3. Обработайте поверхность обезжиривателем. Нанесите маникюрный клей на ноготь и тыльную поверхность типсы, дав просохнуть 5—10 секунд.

Шаг 4. По специальному ограничителю наложите типсу на ногтевую пластину и придавите. Накладку нужно отстричь по длине остальных ногтей и скорректировать форму пилкой.





Ремонт с помощью скотча

Мы используем его повсюду — в упаковке подарков, запечатывая конверты, восстанавливая старую тысячную банкноту. Пригодится клейкая лента, и чтобы восстановить, правда ненадолго, целостность маникюра. Подходит односторонний скотч с низкой и средней клеящей поверхностью. Однако этот способ не стоит рассматривать в качестве долговременного ремонта.





Шаг 1. Снимите весь лак на ногте.

Шаг 2. Отрежьте маленький кусочек скотча.

Шаг 3. Материал плотно прикрепите к поврежденному ногтю так, чтобы не образовывались пузырьки воздуха или заломы скотча. Скотч разгладьте строго в направлении ногтевого слома, а края материала подрежьте по форме пластины.

Шаг 4. Нанесите на ноготь два слоя прозрачного лака.



