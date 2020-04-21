"Аэроэкспресс" сократил количество поездов в аэропорт "Внуково"
Сегодня, 00:28 Анастасия Иванова
Компания "Аэроэкспресс" из-за снижения пассажиропотока в связи с коронавирусом со вторника сократила количество рейсов поездов между Киевским вокзалом и аэропортом "Внуково", сообщил перевозчик.
Компания ранее в апреле отменила несколько рейсов поездов ранним утром и поздним вечером в аэропорты "Шереметьево" и "Домодедово", а также сократила периодичность курсирования поездов во все столичные аэропорты до одного раза в час.
По материалам: ria.ru