Антон Криворотов признался в интиме с участницей «Холостяка»

Анастасия Иванова

Претенденток на сердце Криворотова становится все меньше. Зрители с нетерпением ждут финального отбора, чтобы узнать фаворитку звездного жениха. Однако, как выяснилось, у Антона уже сложились близкие отношения с одной из девушек.

33-летний Антон Криворотов не скрывает, что ему симпатичны все участницы реалити. Холостяку тяжело выбрать единственную, однако он уже выделил для себя нескольких фавориток. Так, например, он грозился, что покинет шоу, если в нем не будет Барбары Пино. А также продемонстрировал чувства к Анастасии Ковалевой, подарив той страстный поцелуй.

В YouTube-шоу Надежды Стрелец стоматолог и вовсе заявил, что провел ночь с одной из претенденток на его сердце. «Конечно! Ну как два месяца половозрелый мужчина может быть без секса? Проект мало чем отличается от жизни с точки зрения человеческих отношений», — заявил он.





Холостяк не стал раскрывать имя возлюбленной, однако некоторые подозревают, что ею стала Даша Хаитметова. Парочка неожиданно сбежала от телекамер, чтобы познакомиться поближе, и вернулась на проект только на следующий день. «Если я в отношениях, то я в отношениях. Недопустимо вовлекать в них кого-то еще, но это не отменяет полигамию…», — уточнил Антон, намекнув, что интим с ним — не будет билетом в финал реалити.

К слову, особая связь у Криворотова с Лизой Адаменко. Оказалось, что они крутили роман до проекта. Девушка до сих пор питает сильные чувства к бывшему избраннику и не видит в остальных участницах конкуренток. «Мне безумно хочется просто быть с ним рядом, — говорила модель об Антоне. — Мне никогда не было ни с кем так тепло и уютно. Он очень внимательный и чуткий. Ему есть чему научить своего ребенка».

Очевидно, шансов привлечь внимание звезды проекта не было у Миланы Тюльпановой. И дело не во внешности эффектной блондинки. Криворотов признается, что не намерен встречаться с женщиной, у которой есть ребенок. Напомним, что Милана воспитывает сына Артемия от брака с футболистом Александром Кержаковым.

«Потому что у меня есть семейный гештальт, — объяснял он. — У нас с братом разные отцы. И я бы не желал оказаться на месте папы. Ничего плохого в этом нет. Просто это мой личный опыт, и мне это не подходит. Я хотел бы вместе с любимой пережить первую беременность, рождение ребенка...».

Фото: кадр шоу «Холостяк» на ТНТ