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Белла Хадид сделала домашнюю стрижку на самоизоляции

Белла Хадид сделала домашнюю стрижку на самоизоляции

Изоляция от стилистов и парикмахеров заставляет брать в руки ножницы и, не щадя волос, осваивать новое дело. Спасаясь от коронавируса дома, звезды передают друг другу бьюти-эстафету: Хилари Дафф покрасила волосы в синий цвет, Дженнифер Лав Хьюитт продемонстрировала в соцсети розовые пряди, а Сэльма Блэр снова стала брюнеткой... Теперь перемен захотела 23-летняя Белла Хадид, которая отстригла челку, находясь дома.

Первыми селфи в новом образе модель поделилась в инстаграме, решив узнать мнение фолловеров. Многие из них привыкли к тому, что Белла часто меняется на подиуме, демонстрируя самые разные выдумки стилистов по волосам, но увидеть результат домашней стрижки явно не ожидали.

Впрочем, Хадид выбрала компромиссный вариант — редкую челку ниже бровей, которую легко можно будет убрать.


Белла Хадид



Нравится ли вам новая стрижка Беллы Хадид?


Да, ей идет челка.Нет, это ужасно.
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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