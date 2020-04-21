Белый дом: США не выходили из Договора по открытому небу
Соединенные Штаты не выходили из Договора по открытому небу (ДОН) и просто изучают его полезность для национальной безопасности. Об этом сегодня, 21 апреля, заявил ТАСС представитель администрации США высокого ранга, комментируя заявления министра иностранных дел России Сергея Лаврова.
При этом представитель американского правительства оставил без ответа вопрос о том, принято ли уже в Вашингтоне окончательное решение относительно дальнейшего участия США в ДОН.
Как отметил ранее глава МИД России, в Москве считают, что решение выйти из договора США уже принято, на это указывают наблюдатели.
В практическом плане ДОН предоставляет право государствам-участникам совершать облеты любых территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью в соответствии с оговоренными квотами наблюдательных миссий. Он регламентирует проведение полетов, определяет механизм контроля соблюдения договора, содержит требования к самолету, ограничения по составу и техническим параметрам аппаратуры наблюдения.
Вашингтон несколько лет обвиняет Москву в избирательном выполнении ДОН и нарушении ряда положений данного многостороннего соглашения. Россия также предъявляет США претензии, относящиеся к имплементации ДОН. В 2017 году Вашингтон ввел ограничения в отношении российских наблюдательных полетов над американской территорией в рамках ДОН, из России последовал зеркальный ответ.