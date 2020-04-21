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Белый дом: США не выходили из Договора по открытому небу

Белый дом: США не выходили из Договора по открытому небу

Соединенные Штаты не выходили из Договора по открытому небу (ДОН) и просто изучают его полезность для национальной безопасности. Об этом сегодня, 21 апреля, заявил ТАСС представитель администрации США высокого ранга, комментируя заявления министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

«Мы в настоящее время изучаем издержки и выгоды, связанные с нашим участием и рассматриваем все варианты действий в рамках договора, чтобы достичь своих целей в сфере национальной безопасности, — заявил представитель исполнительной ветви власти в Вашингтоне. — Администрация привержена усилиям в области контроля над вооружениями, которые укрепляют безопасность США, союзников и партнеров, а также являются проверяемыми и осуществимыми и охватывают партнеров, ответственным образом выполняющих свои обязательства».

При этом представитель американского правительства оставил без ответа вопрос о том, принято ли уже в Вашингтоне окончательное решение относительно дальнейшего участия США в ДОН.

Как отметил ранее глава МИД России, в Москве считают, что решение выйти из договора США уже принято, на это указывают наблюдатели.

«Мы такие же выводы примерно делаем, исходя из наших контактов с американцами, с другими членами НАТО и участниками Договора по открытому небу», — сказал Лавров.

В практическом плане ДОН предоставляет право государствам-участникам совершать облеты любых территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью в соответствии с оговоренными квотами наблюдательных миссий. Он регламентирует проведение полетов, определяет механизм контроля соблюдения договора, содержит требования к самолету, ограничения по составу и техническим параметрам аппаратуры наблюдения.

Вашингтон несколько лет обвиняет Москву в избирательном выполнении ДОН и нарушении ряда положений данного многостороннего соглашения. Россия также предъявляет США претензии, относящиеся к имплементации ДОН. В 2017 году Вашингтон ввел ограничения в отношении российских наблюдательных полетов над американской территорией в рамках ДОН, из России последовал зеркальный ответ.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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