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Бесплатные продуктовые наборы для пожилых людей на Ставрополье: кто и как получит

Бесплатные продуктовые наборы для пожилых людей на Ставрополье: кто и как получит

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров распорядился о закупке дополнительных бесплатных продуктовых наборов, которые передадут нуждающимся пожилым людям региона.

Всего будет сформировано 128 тысяч продуктовых наборов. В данный момент ведется формирование списка людей, которым передадут наборы, сообщает пресс-служба губернатора Ставропольского края.

Продуктовые наборы предназначены в качестве поддержи в сложившейся обстановке из-за коронавируса пожилым людям старше 65-летнего возраста, у которых размер пенсии не превышает величину прожиточного минимума.

Список будет формироваться по данным органов социальной защиты.

За продуктовыми наборами людям не придется никуда ехать. Их доставят пожилым жителям края на дом.

При этом отмечается, что все меры по профилактике распространения коронавирусной инфекции будут соблюдены.

Запланировано, что все закупленные наборы будут разданы пожилым ставропольцам до 4 мая этого года.

Другим категориям нуждающихся граждан (многодетным семьям, инвалидам и другим категориям) продуктовые наборы будут выдаваться по мере их формирования.

Для того, чтобы узнать, положен ли пожилому человеку бесплатный продуктовый набор, можно обратиться в орган соцзащиты по месту жительства.

Отмечается, что в крае организован прием заявок по оказанию помощи по покупке и доставке продуктов и лекарств. Для того, чтобы оставить заявку, нужно позвонить по телефонам горячей линии министерства социальной защиты Ставропольского края.

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По материалам: u-f.ru

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