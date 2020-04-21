Борис Смолкин признался, что у него был роман с Ольгой Прокофьевой

Влада Некрасова

Сериал «Моя прекрасная няня» свел не только Анастасию Заворотнюк и Сергея Жигунова, у которых был бурный роман. Во время съемок ситкома стали встречаться также Ольга Прокофьева и Борис Смолкин.

По сюжету популярного проекта герои Смолкина и Прокофьева — дворецкий и помощница продюсера Жанна — недолюбливают друг друга, поэтому мало кто из телезрителей мог догадаться, что в реальности между ними вспыхнула страсть.

«Я-то знаю, что у меня с Ольгой был роман. Когда сериал вышел, меня допытывали: «Почему вы так издеваетесь над Жанной Аркадьевной?». Я отвечал: «Когда с вами в классе учится девочка, которая вам нравится, что вы делаете? Вы дергаете ее за косы, чтобы она обратила на вас внимание. Вот то же примерно я делаю с Жанной Аркадьевной», — признался 72-летний Борис Григорьевич на передаче «Судьба человека».

Отношения звезд не стали долгими. Актеры расстались, сумев сохранить теплые чувства друг к другу.

«Почти 16 лет прошло с тех пор, как мы начали снимать сериал. Это был август 2004 года. Именно в Боре я видела родственную душу, он же тоже театральный артист. Он еще чувствует шутку, знает, как поставить слова. Я восхищалась им. Когда сериал закончился, мы не переставали общаться. Он всегда поздравлял меня с днем рождения. До сих пор приглашала Бориса на свои спектакли», — говорила Прокофьева, вспоминая годы сотрудничества.

Артисты очень польщены тем, что «Моя прекрасная няня» до сих пор пользуется популярностью. «Такое чувство, что телеканалы специально создаются для того, чтобы показать этот проект. Открыли новый канал — показали «Няню» и закрыли его, вот и все», — резюмирует Смолкин.

Кроме того, актеры всегда помнят своих коллег по ситкому, которых уже нет рядом — Александру Назарову, Любовь Полищук, продолжавшую работать, несмотря на тяжелый недуг — рак позвоночника.

«Эта болезнь дурацкая... Люба в последние дни была прозрачной, как березка, стройной такой. Она отлеживалась в гримерке, потом шла сниматься. Помню, на полтора часа приезжала. Это подвиги великой артистки», — отметила Ольга Прокофьева.

Фото: кадры из сериала «Моя прекрасная няня»