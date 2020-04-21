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Бывший муж Федосеевой-Шукшиной: «Мне Лиду безумно жалко, она совершенно этого не заслужила»

Бывший муж Федосеевой-Шукшиной: «Мне Лиду безумно жалко, она совершенно этого не заслужила»
В выходные стало известно, что дочь Марии Шукшиной Анна Трегубенко тайно продала свою долю в роскошной четырехкомнатной квартире на улице Бочкова, где в данный момент проживает ее бабушка.

За свои квадратные метры она получила 5 миллионов рублей, хотя могла бы выручить все 15. Но, по словам девушки, целью сделки были вовсе не меркантильные интересы. Анне просто надоело, что на нее давят бабушка и тетя Ольга Шукшина, которые все не могут простить ей продажу апартаментов в Питере. 

«Тетя вела себя, как коллектор. Все время просила отдать квартиру, прессовала. Бесплатно я не могу взять и отдать все родственникам. Я продала долю, чтобы от меня отстали», — рассказала внучка актрисы. 

Прокомментировать скандал журналисты попросили бывшего мужа Лидии Николаевны — Михаила Аграновича. Известный кинооператор был третьим супругом артистки, они прожили с 1975 по 1984 годы. Михаил Леонидович фактически помог ей вырастить дочек Машу и Олю.

Узнав о нынешнем положении дел бывшей жены, он расстроился. «Мне Лиду безумно жалко, она совершенно этого не заслужила. Она ведь добрая женщина, бессеребренница, не жадина, не стяжательница. И она их всех очень любит», — отметил Агранович. 

Кинооператор почти не поддерживает отношений с бывшей супругой. «Мы с ней делали интервью, когда снимали фильм про Шукшина. Потом как-то я писал смс, что ей не стоит участвовать в какой-то передаче, она согласилась. Вот и все...» — добавил Михаил Леонидович. 

По его мнению, деньги могли испортить родственников Лидии Николаевны. «Мне сложно все понять и объяснить… В этой семье есть единственный порядочный человек — Маша. Я только с ней поддерживаю связь. Что происходит с остальными, даже не знаю», — поделился мнением Агранович. 


Еще одна неприятная история произошла с квартирой артистки в Новой Москве. Лидия Николаевна переписала ее на своего нынешнего мужа, 71-летнего Бари Алибасова. 

Свое решение звезда объяснила тем, что хочет официально избавиться от собственности, дабы не провоцировать и без того враждующую родню. Но скоре представители Федосеевой-Шукшиной заявили: мол, актриса подписывала бумаги не совсем в адекватном состоянии, поэтому квартира должна быть возвращена.

Оформлением сделки занимался адвокат сергей Жорин, который не заметил странностей в поведении звездной клиентки. «Лидия Николаевна в тот день была в хорошем настроении. Сразу сказала, что добровольно оформляет квартиру на Алибасова. Перед подписанием я спросил, отдает ли она отчет в том, что делает. Ответила утвердительно», — вспомнил юрист.

Бари Алибасов утверждает, что все это не что иное как происки Лидиной родни, которая хочет забрать у нее оставшееся имущество. 

Фото: Legion-Media, Facebook

# Шоу-бизнес
По материалам: starhit.ru

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