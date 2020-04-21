Что пишут в Телеграме: 20 апреля

Вадим Карасев

Ruposters подготовил обзор событий 20 апреля, о которых писали популярные Telegram-каналы.

Канал "Город по умолчанию" сообщает о снижении уровня преступности благодаря ограничительным мерам, введенным из-за вспышки коронавируса. По данным московской прокуратуры, в 1-м квартале 2020 года на 28% упало число убийств, количество случаев причинения тяжкого вреда здоровью снизилось на 16%, изнасилований — на 38,7%, разбойных нападений — на 27%. На 80-85% упало число ДТП на дорогах. И это притом, что меры изоляции действовали лишь один месяц из трех.

Канал "Без комментариев" приводит слова замдиректора по науке НИИ вакцин и сывороток Николая Филатова, который предложил уже сейчас начать смягчение некоторых мер социальной изоляции.

Я считаю, что сейчас можно открыть детские дошкольные учреждения и школы. Эти контингенты не болеют, ну так вот они природно защищены. У них нет высокой заболеваемости, и вирус, циркулируя на этих контингентах, будет дальше терять свою вирулентность. Он и сейчас теряет.



В американском городе Денвер, штат Колорадо, медики выступили против протестующих, которые недовольны строгими мерами изоляции. Акции гражданского неповиновения прокатились практически по всем штатам и были поддержаны президентом Дональдом Трампом, пишет канал "Красный Сион". Чтобы вразумить людей, медработникам пришлось устроить встречную акцию и заблокировать движение протестующих.

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Канал "Железный занавес" пишет о ситуации в Швеции и Белоруссии. Власти этих стран пошли на опасный эксперимент и не последовали примеру других, отказавшись от строгих мер изоляции населения. В Швеции запрещены лишь мероприятия с количество участников более 50 и закрыты вузы, тогда как школы, детские сады, бары, рестораны продолжают работать, перемещение граждан не ограничено. В итоге по суточному приросту смертей пациентов с COVID-19 страна вышла на 5-е место в мире. Общая цифра на данный момент — 14 тыс. заразившихся и 1,5 тыс. умерших. В Белоруссии же по-прежнему проводится минимальное число тестов на вирус в сутки. Итого: 3,5 тыс. зараженных и 47 летальных исходов, что вряд ли отражает действительность из-за малого числа тестов. В то же время жители как Белоруссии, так и Швеции пишут петиции с просьбой ввести меры изоляции.

Канал "Леонардо Ди Ванче" выложил ролик, на кадрах которого Александр Лукашенко принимает участие в строительстве олимпийского центра подготовки гимнастов в Минске. Президент Белоруссии продолжает активно перемещаться по стране с рабочими поездками и не спешит вводить ограничения для граждан.



Тему алкоголя затронул и канал "Девяностые". Он опубликовал рекламу питьевого спирта из Германии, появившуюся в "Комсомольской правде" в 1992 году.

