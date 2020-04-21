Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Что пишут в Телеграме: 20 апреля

Что пишут в Телеграме: 20 апреля

Ruposters подготовил обзор событий 20 апреля, о которых писали популярные Telegram-каналы.

Канал "Город по умолчанию" сообщает о снижении уровня преступности благодаря ограничительным мерам, введенным из-за вспышки коронавируса. По данным московской прокуратуры, в 1-м квартале 2020 года на 28% упало число убийств, количество случаев причинения тяжкого вреда здоровью снизилось на 16%, изнасилований — на 38,7%, разбойных нападений — на 27%. На 80-85% упало число ДТП на дорогах. И это притом, что меры изоляции действовали лишь один месяц из трех.

Канал "Без комментариев" приводит слова замдиректора по науке НИИ вакцин и сывороток Николая Филатова, который предложил уже сейчас начать смягчение некоторых мер социальной изоляции.

Я считаю, что сейчас можно открыть детские дошкольные учреждения и школы. Эти контингенты не болеют, ну так вот они природно защищены. У них нет высокой заболеваемости, и вирус, циркулируя на этих контингентах, будет дальше терять свою вирулентность. Он и сейчас теряет.

В американском городе Денвер, штат Колорадо, медики выступили против протестующих, которые недовольны строгими мерами изоляции. Акции гражданского неповиновения прокатились практически по всем штатам и были поддержаны президентом Дональдом Трампом, пишет канал "Красный Сион". Чтобы вразумить людей, медработникам пришлось устроить встречную акцию и заблокировать движение протестующих.

1/3
2/3
3/3

Канал "Железный занавес" пишет о ситуации в Швеции и Белоруссии. Власти этих стран пошли на опасный эксперимент и не последовали примеру других, отказавшись от строгих мер изоляции населения. В Швеции запрещены лишь мероприятия с количество участников более 50 и закрыты вузы, тогда как школы, детские сады, бары, рестораны продолжают работать, перемещение граждан не ограничено. В итоге по суточному приросту смертей пациентов с COVID-19 страна вышла на 5-е место в мире. Общая цифра на данный момент — 14 тыс. заразившихся и 1,5 тыс. умерших. В Белоруссии же по-прежнему проводится минимальное число тестов на вирус в сутки. Итого: 3,5 тыс. зараженных и 47 летальных исходов, что вряд ли отражает действительность из-за малого числа тестов. В то же время жители как Белоруссии, так и Швеции пишут петиции с просьбой ввести меры изоляции.

Канал "Леонардо Ди Ванче" выложил ролик, на кадрах которого Александр Лукашенко принимает участие в строительстве олимпийского центра подготовки гимнастов в Минске. Президент Белоруссии продолжает активно перемещаться по стране с рабочими поездками и не спешит вводить ограничения для граждан.

Тему алкоголя затронул и канал "Девяностые". Он опубликовал рекламу питьевого спирта из Германии, появившуюся в "Комсомольской правде" в 1992 году.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Что пишут в Телеграме: 20 апреля
Что пишут в Телеграме: 20 апреля
В Казахстане будут постепенно смягчать карантин
В Казахстане будут постепенно смягчать карантин
У людей с ВИЧ обнаружили преимущество во время пандемии коронавируса
У людей с ВИЧ обнаружили преимущество во время пандемии коронавируса
В какой день недели нужно гадать, чтобы гадание было правильным
В какой день недели нужно гадать, чтобы гадание было правильным
Самоизоляцию могут продлить до конца «майских»: события ночи 21 апреля
Самоизоляцию могут продлить до конца «майских»: события ночи 21 апреля
Трамп пообещал приостановить иммиграцию в США
Трамп пообещал приостановить иммиграцию в США
Голосование по поправкам в Конституцию: кому останется новое здравоохранение
Голосование по поправкам в Конституцию: кому останется новое
Оценена возможность бума рождаемости в России после эпидемии коронавируса
Оценена возможность бума рождаемости в России после эпидемии
Эксперт рассказал, когда стоит ожидать стабилизации цен на нефть
Эксперт рассказал, когда стоит ожидать стабилизации цен на нефть
Путин проведет в понедельник международный телефонный разговор
Путин проведет в понедельник международный телефонный разговор
Описаны интересы россиян в самоизоляции
Описаны интересы россиян в самоизоляции
Белла Хадид сделала домашнюю стрижку на самоизоляции
Белла Хадид сделала домашнюю стрижку на самоизоляции

Топ на сегодня

Путин поручил Минздраву ускорить регистрацию вакцины от коронавируса
Путин поручил Минздраву ускорить регистрацию вакцины от коронавируса
Летальность от Covid-19 в России не превышает 0,8% - эксперт
Летальность от Covid-19 в России не превышает 0,8% - эксперт
Россия наращивает производство медоборудования для борьбы с COVID-19
Россия наращивает производство медоборудования для борьбы с COVID-19
Мурашко: столкнуться с больным COVID-19 может врач любой специальности
Мурашко: столкнуться с больным COVID-19 может врач любой специальности
В российском регионе ограничили время продажи алкоголя
В российском регионе ограничили время продажи алкоголя

Еще по теме

В Москве в первом квартале года снизилось количество тяжких преступлений
В Генпрокуратуре сообщили о снижении уровня преступности на 5%
Что пишут в Телеграме: 8 апреля
Что пишут в Телеграме: 17 марта