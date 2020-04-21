Что смотреть онлайн 21 апреля. Расписание трансляций

Анастасия Иванова

Утро

. Сегодня выбрать, что смотреть, – почти невыполнимая задача. В Большом театре – концерт солистов оперы, в БДТ и в Александринке спектакли Андрея Могучего, а в Ленкоме – "Женитьба" в постановке Марка Захарова со звездным составом. Что еще интересного в Сети – в подборке РИА Новости.

С 2:30 (21 апреля) до 1:30 (22 апреля) на площадке Play, транслирующей спектакли Метрополитен-оперы будет доступна запись 2016 года трагедии "Электра" на музыку Рихарда Штрауса. Режиссер Патрис Шеро, дирижер Эса-Пекка Салонен. В главных партиях: Нина Стемме, Вальтрауд Майер, Адриана Печенка, Эрик Оуэнс, Буркхард Ульрих.

приглашает детей и их родителей на спектакль "" по сюжетам каменной резьбы домонгольского Дмитриевского собора. Режиссер Марина Протасова.

В 12:00 в программе "Большие гастроли–онлайн" Бурятский республиканский театр кукол "Ульгэр" начнет прямую трансляцию из своего пустого зала сказки "Эльфы, тролли и Волшебный шар", в которой герои делят между собой день и ночь.

День

В 13:00 Берлинская государственная опера откроет доступ к трансляции спектакля "Ипполит и Арисия" Жана-Филиппа Рамо на основе трагедии "Федра" Расина. Постановка Алетты Коллинз, дирижер Симон Рэттл.

В 15:00 питерский ТЮЗ имени Брянцева покажет спектакль-эксперимент "Начало. Рисунок первый" об истории создания мира и человека. Режиссер Наталия Лапина.

В 17:00 пермский Театр-театр представит мистификацию "Пиковая дама" по повести Пушкина. Он снят с репертуара и увидеть его можно только в записи. Режиссер Никита Гриншпун, художник Зиновий Марголин.