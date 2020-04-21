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Девушку подняли на смех за желание найти нагулявшегося взрослого мужчину 23 лет

Девушку подняли на смех за желание найти нагулявшегося взрослого мужчину 23 летФото: Danny Moloshok / Reuters

Пользовательница TikTok Владислава Азимова опубликовала видео, в котором рассказала о желании вступить в отношения со взрослым мужчиной — по ее словам, избранник должен быть не моложе 23 лет. В Twitter многие посчитали такой возрастной ценз смешным и заявили, что мужчины взрослеют значительно позже. Это обидело некоторых комментаторов и вызвало дискуссию.

«Хочу себе взрослого мужчину, минимум 23 года. Чтобы у него уже был заложен фундамент в этой жизни, чтобы нагулялся», — подписала блогерша к видео, которое за несколько дней набрало более 180 тысяч просмотров. В Twitter героиню видео подняли на смех за ее представления о жизни.

На видео девушки обратила внимание пользовательница Twitter с ником «Пупуня эдишн». Микроблогерша посмеялась над тем, что кто-то считает 23-летних мужчин взрослыми и усомнилась в их способности взрослеть в целом. «В тридцать три если умеет стиралку включить и когда ест ложку мимо рта не проносит — и то слава богу», — написала она.

В комментариях многие согласились с тем, что нельзя считать 23-летних мужчин взрослыми и обладающими каким-либо фудаментом. «Мне через полгодика 30, и я один раз попробовал сделать яичницу и чуть не спалил дом, а потом попробовал вскипятить чайник, ошпарился и облил всю кухню водой», — написал пользователь с ником «Пусть они умрут». «Да, бывает что в тридцать три еще и жопу вытирать правильно не умеют и шнурки завязать не могут», — добавил «Князь ПоdМышкин». Позже представление записавшей видео блогерши о взрослении объяснили ее возрастом: выяснилось, что девушке 15 лет.

При этом в комментариях отметились мужчины, которых заявления о незрелости 23-летних задели. «Я мою посуду, убираю квартиру, стираю руками, а не то что умею машину включать, с 13 лет, деньги зарабатываю с 17, готовлю сам с 24», — похвастался «Сергей Здорового Человека на удаленке». Пользователь по имени Kacharava Igor рассказал, что с 14 лет жил самостоятельно и нес полную ответственность за себя. @Ddeniskin добавил, что у он в 23 года работал юристом в РЖД, руководил отделом взаимозачетов, а также имел квартиру и автомобиль Mercedes. «А вот сейчас да, мальчики не взрослеют почему-то», — резюмировал он.

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По материалам: lenta.ru

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