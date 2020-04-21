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Ди Каприо отказался от роли в «Американском психопате» из-за 13-летних фанаток

Ди Каприо отказался от роли в «Американском психопате» из-за 13-летних фанатокКадр: фильм «Американский психопат»

Голливудский актер Леонардо Ди Каприо отказался от участия в «Американском психопате» из-за 13-летних фанаток. Об этом сообщает издание Vice.

Гвиневер Тернер, которая выступила в качестве сценаристки фильма, а также сыграла в нем одну из ролей, рассказала, что артисту предлагали главную роль инвестиционного банкира Патрика Бэйтмена, которая в итоге досталась Кристиану Бэйлу. Это случилось после того, как на экраны вышел «Титаник», благодаря которому Ди Каприо обрел популярность среди девочек-подростков.

По словам Тернер, актер решил отказаться от проекта после беседы с журналисткой и феминисткой Глорией Стайнем. Она отвела его на бейсбольный матч, где и попыталась отговорить от этой работы. «Пожалуйста, не снимайся в этой картине. После "Титаника" вокруг тебя целая планета, полная 13-летних девочек, которые ждут, что ты будешь делать дальше. А это фильм, полный жестокого обращения с женщинами», — сказала Стайнем.

«Вскоре Лео покинул проект, так что кто знает, что произошло на самом деле. Глория Стайнем в итоге вышла замуж за отца Кристиана Бэйла, что действительно интересно», — вспомнила Тернер.

Роман Брета Истона Эллиса «Американский психопат» был опубликован в 1991 году. В центре повествования — 26-летний житель Манхэттена Патрик Бэйтмен, маньяк, убивающий своих жертв самыми различными способами. Одноименный фильм вышел в 2000 году.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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