Джамбулат Хатуов напомнил, что ключевой задачей остается безопасность работников АПК

Вадим Карасев

Первый замминистра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов 21 апреля провел очередное заседание Оперативного штаба по мониторингу ситуации с социально значимой сельхозпродукцией и продовольствием.

В работе заседания принимали участие представители Совета Федерации, Минпромторга, Минздрава, Минтранса и Минтруда, АО "Росагролизинг", АО "Россельхозбанк" и ПАО "Сбербанк", региональных органов управления АПК и отраслевых союзов, сообщается на сайте Минсельхоза РФ.

На мероприятии обсуждались вопросы, касающиеся того, как обеспечивается бесперебойное ведение весенне-полевых работ в сложившихся условиях.

На текущий момент к посевным работам приступили уже в 47 субъектах РФ. Аграрии засеяли 7,9 млн гектаров посевных площадей, провели плановую подкормку озимых на площади 13,9 млн гектаров. При этом отмечалось, что из-за малоснежной зимы в этом году некоторые регионы испытывают недостаток влаги.

Джамбулат Хатуов отметил, что из некоторых субъектов начали поступать сигналы о сложностях по поступлению запчастей, техники, минеральных удобрений, а также, мобильных сервисных бригад по обслуживанию техники.

Он подчеркнул, что эти вопросы необходимо решать незамедлительно. В связи с чем, распорядился о постоянном мониторинге ситуации по ним региональными органами управления АПК.

При этом, в текущих условиях следует не забывать о важности своевременного доведения средств господдержки до аграриев. Также, следует должное внимание уделять процессу организации работ, дабы не случилось нехватки кадров.

В ходе заседания руководители региональных органов управления АПК отчитались о том, как средства господдержки доходят непосредственно до аграриев, о ситуации на рынках труда и мерах, которые направлены на обеспеченность трудовыми ресурсами и формирование резервных кадров в отрасли.

Особое внимание было уделено вопросу по бесперебойной работе предприятий животноводства и переработки в условиях эпидемии коронавирусной инфекции.

Органам исполнительной власти и руководителям организаций АПК было рекомендовано принять соответствующие меры по профилактике распространения COVID-19.

Кроме того, участники заседания затронули вопросы взаимодействия агропредприятий с учреждениями здравоохранения и Роспотребнадзором.

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