Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Экономика » Джамбулат Хатуов напомнил, что ключевой задачей остается безопасность работников АПК

Джамбулат Хатуов напомнил, что ключевой задачей остается безопасность работников АПК

Джамбулат Хатуов напомнил, что ключевой задачей остается безопасность работников АПК

Первый замминистра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов 21 апреля провел очередное заседание Оперативного штаба по мониторингу ситуации с социально значимой сельхозпродукцией и продовольствием.

В работе заседания принимали участие представители Совета Федерации, Минпромторга, Минздрава, Минтранса и Минтруда, АО "Росагролизинг", АО "Россельхозбанк" и ПАО "Сбербанк", региональных органов управления АПК и отраслевых союзов, сообщается на сайте Минсельхоза РФ.

На мероприятии обсуждались вопросы, касающиеся того, как обеспечивается бесперебойное ведение весенне-полевых работ в сложившихся условиях.

На текущий момент к посевным работам приступили уже в 47 субъектах РФ. Аграрии засеяли 7,9 млн гектаров посевных площадей, провели плановую подкормку озимых на площади 13,9 млн гектаров. При этом отмечалось, что из-за малоснежной зимы в этом году некоторые регионы испытывают недостаток влаги.

Джамбулат Хатуов отметил, что из некоторых субъектов начали поступать сигналы о сложностях по поступлению запчастей, техники, минеральных удобрений, а также, мобильных сервисных бригад по обслуживанию техники.

Он подчеркнул, что эти вопросы необходимо решать незамедлительно. В связи с чем, распорядился о постоянном мониторинге ситуации по ним региональными органами управления АПК.

При этом, в текущих условиях следует не забывать о важности своевременного доведения средств господдержки до аграриев. Также, следует должное внимание уделять процессу организации работ, дабы не случилось нехватки кадров.

В ходе заседания руководители региональных органов управления АПК отчитались о том, как средства господдержки доходят непосредственно до аграриев, о ситуации на рынках труда и мерах, которые направлены на обеспеченность трудовыми ресурсами и формирование резервных кадров в отрасли.

Особое внимание было уделено вопросу по бесперебойной работе предприятий животноводства и переработки в условиях эпидемии коронавирусной инфекции.

Органам исполнительной власти и руководителям организаций АПК было рекомендовано принять соответствующие меры по профилактике распространения COVID-19.

Кроме того, участники заседания затронули вопросы взаимодействия агропредприятий с учреждениями здравоохранения и Роспотребнадзором.

Читайте также: Патрушев не думает, что может возникнуть дефицит сельхозпродукции и продовольствия
# Экономика / Главные новости
По материалам: u-f.ru

Последние новости

«Яндекс» отказался закрывать «Разговорчики»
«Яндекс» отказался закрывать «Разговорчики»
Власти Коми ограничили въезд в ряд городов из-за коронавируса
Власти Коми ограничили въезд в ряд городов из-за коронавируса
Какая выгода Олегу Дерипаске от коронавирусных игр против России?
Какая выгода Олегу Дерипаске от коронавирусных игр против России?
В России доказали работоспособность космонавтов на других планетах
В России доказали работоспособность космонавтов на других планетах
В Подмосковье задумали продлить режим самоизоляции
В Подмосковье задумали продлить режим самоизоляции
Власти сообщили о новых мерах по спасению экономики России
Власти сообщили о новых мерах по спасению экономики России
В Минэкономразвития назвали главную задачу в вопросе поддержки бизнеса
В Минэкономразвития назвали главную задачу в вопросе поддержки бизнеса
В больнице рассказали о заторможенной и впавшей в депрессию Бабкиной
В больнице рассказали о заторможенной и впавшей в депрессию Бабкиной
Кристина Асмус огорчила пользователей шуткой о беременности
Кристина Асмус огорчила пользователей шуткой о беременности
Меган Маркл и принц Гарри с сыном Арчи по видеосвязи поздравили королеву Елизавету II с днем рождения
Меган Маркл и принц Гарри с сыном Арчи по видеосвязи поздравили
Как изменилась Кончита Вурст. Фото
Как изменилась Кончита Вурст. Фото
В правильном хранении ложек и вилок усмотрели признаки безумия
В правильном хранении ложек и вилок усмотрели признаки безумия

Топ на сегодня

Букет цветов на дом
Букет цветов на дом
Преимущества сенсорных выключателей света
Преимущества сенсорных выключателей света
6 способов починить сломанный ноготь в домашних условиях
6 способов починить сломанный ноготь в домашних условиях
«Заторможена и в депрессии»: что происходит с Надеждой Бабкиной в больнице
«Заторможена и в депрессии»: что происходит с Надеждой Бабкиной в
Путин и Роухани обсудили консультации астанинской тройки по Сирии
Путин и Роухани обсудили консультации астанинской тройки по Сирии

Еще по теме

Новороссийск: Джамбулат Хатуов провел заседание оперативного штаба по мониторингу и регулированию рынка зерна
Джамбулат Хатуов подвел итоги: опыт, полученный в этом году – залог стабильности рынка сельхозпродукции в будущем
Джамбулат Хатуов обсудил железнодорожные перевозки зерна в Сибири
Джамбулат Хатуов провел селекторное совещание по развитию растениеводства в регионах