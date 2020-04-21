Европе не хватает денег на борьбу с коронавирусом

Вадим Карасев

Средствв размере €500 млрд, которые Европа планирует потратить на поддержку национальных экономик и систем здравоохранения, будет недостаточно, чтобы сгладить последствия пандемии коронавируса. Об этом заявил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони, передает Reuters.

"Еврогруппа выдвинула предложения о помощи на сумму более €500 млрд для финансирования здравоохранения и краткосрочной работы, а также для помощи малым и средним компаниям. Но нужно как минимум €1 трлн больше", — сказал Джентилони.

Аналогичную сумму называет и Испания. Правительство этой страны готовит официальное предложение партнерам по ЕС о создании фонда на €1,5 трлн для помощи странам Европы. Финансировать фонд предлагается за счет займов, полученных у всех 27 членов ЕС. Деньги предлагается предоставлять на безвозвратной основе.

По прогнозу агентства S&P, европейская экономика в этом году сократится на 7,3%. По оценке Bloomberg, во втором квартале ВВП Евросоюза просядет на 8,3% в годовом выражении, наиболее серьезно пострадают Италия и Испания, где зарегистрировано наибольшее число заболевших COVID-19.

Как писал Ruposters, Евросоюз решил потратить все оставшиеся бюджетные средства на борьбу с коронавирусом.

