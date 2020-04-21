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ФНС упростила процедуру прекращения деятельности ИП

ФНС упростила процедуру прекращения деятельности ИП
Федеральная налоговая служба России (ФНС) на время пандемии упростила процедуру прекращения деятельности индивидуальных предпринимателей - теперь цифровая подпись для этого не понадобится, говорится в сообщении на сайте налоговой службы.

"ФНС России доработала сервис "Государственная регистрация ЮЛ и ИП" для направления заявления в регистрирующий орган о прекращении деятельности индивидуального предпринимателя без электронной подписи. Такая возможность предоставлена индивидуальным предпринимателям на период действия ограничений в связи с коронавирусом (COVID-19)", - говорится в сообщении.

Чтобы заявить о прекращении деятельности и соответственно перестать платить налоги, индивидуальному предпринимателю теперь достаточно сформировать и направить в налоговую службу электронное заявление.


К заявлению достаточно приложить скан-образ или фотографию страниц паспорта с информацией о выдаче документа, серии и номере. Также необходимо указать ФИО лица, которому принадлежит документ, и приложить фотографию.


"Кроме того, необходимо сделать собственное фото (селфи) с этим документом, открытым на тех же страницах, для подтверждения личности", - объясняет ФНС.

В течение пяти рабочих дней на адрес электронной почты, указанной при формировании заявления, придут документы по результатам рассмотрения заявления.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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