Германия, Франция, Чехия, Польша и Норвегия ослабляют карантин

Анастасия Иванова

В понедельник некоторые страны Европы смягчают карантин, введенный в рамках противодействия пандемии коронавируса. Об этом сообщает BBC.В Германии разрешат открыться предприятиям площадью не более 800 кв.м., а также автосалонам, велосипедным и книжным магазинам.В Чехии запускают поэтапный план смягчения карантина. Там начнут работу рынки, а гражданам разрешат путешествовать за границу по делам или для посещения родственников. Однако потом их ждет двухнедельный карантин.Во Франции разрешат посещать дома для престарелых, однако физический контакт останется под запретом - только двое родственников могут приходить в гости за раз.В Норвегии откроют детские сады и ряд специализированных клиник. Через неделю планируют открыть университеты, парикмахерские и салоны красоты.В Польше разрешили выезжать в лес и посещать парки. Также там теперь больше людей смогут одновременно находиться в магазинах.