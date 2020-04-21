Герой российского «Холостяка» рассказал о сексе на проекте

Вадим Карасев

Антон КриворотовКадр: Надежда Стрелец / YouTube

Участник нового сезона российской версии шоу «Холостяк», стоматолог Антон Криворотов рассказал, что провел ночь с одной из претенденток во время съемок передачи. Об этом герой программы сообщил в YouTube-шоу Надежды Стрелец.

На вопрос ведущей о том, был ли у Криворотова секс на проекте, он ответил утвердительно: «Был, конечно». «Как два месяца половозрелый мужчина может без секса? Этот проект мало чем отличается от жизни с точки зрения человеческих отношений», — добавил он.

Герой передачи в интервью не стал раскрывать имя девушки, с которой провел ночь. Как сообщает Starhit, это, вероятно, была Даша Хаитметова. По словам Криворотова, для построения успешных отношений необходимо, чтобы возлюбленная была единомышленником. Он также заметил, что в отношениях между двумя недопустимо вовлекать кого-то еще, но «это не отменяет полигамию или полиаморию».

Ранее участница реалити-шоу «Холостяк», 26-летняя врач из Дагестана Сапият Ахмедова, подверглась травле со стороны некоторых жителей республики. Участие девушки в телевизионной передаче местные жители посчитали позором.

В седьмом сезоне «Холостяка» была выбрана немедийная личность — стоматолог Антон Криворотов. Специалист получил образование в России и США, а затем начал вести частную практику в Москве. Многие из его клиентов — отечественные звезды. Проект выходит в эфир с 1 марта. Среди участниц нового сезона — звезда телесериала «Физрук» Полина Гренц, бывшая жена футболиста Александра Кержакова Милана и экс-супруга бывшего топ-менеджера нефтяной компании «Лукойл» Лиза Адаменко.