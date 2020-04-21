Голикова рассказала о том, что ситуация в регионах ухудшится в ближайшие недели

Вадим Карасев

Татьяна Голикова сообщила, что в регионах число заболевших коронавирусом значительно увеличится в ближайшие две-три недели. Именно за этот срок, по её мнению, регионы догонят по степени зараженности Москву и Московскую область. Такое мнение она высказала на совещании с Владимиром Путиным, которое было посвящено эпидемиологической обстановке.

Татьяна Голикова поделилась статистикой и приросте заболевших за сутки. Так в Москве этот показатель равен 8,3%, по России - 10%, - сообщает РБК.

Она также сообщила, что в девяти регионах показатель распространения СOVID-19 превышен: в Ингушетии, Коми, Мурманской и Магаданской областях, Марий Эл, Мордовии, Санкт-Петербурге, и конечно же в Москве и Московской области.