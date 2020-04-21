Голосование по поправкам в Конституцию: кому останется новое здравоохранение

Вадим Карасев

Модернизация российской системы здравоохранения в связи с распространением коронавируса призвана обеспечить граждан доступной и качественной медицинской помощью не только сегодня, но и в будущем – когда страна выйдет из режима самоизоляции и вступит в новую эпоху развития. "Всё, что мы сейчас делаем, должно и в будущем служить охране здоровья людей", – сказал Владимир Путин на совещании о ходе строительства и перепрофилирования медицинских учреждений в регионах. Рассказываем, почему гарантией слов президента может стать обновлённая Конституция России.

Ситуация с коронавирусом заставила руководство страны в экстренном режиме принять решения о строительстве госпиталей, закупке дополнительного медицинского оборудования и техники.

"Сегодня у нас открывается два новых специализированных медицинских центра для помощи людям с коронавирусной инфекцией. Это больница на 500 мест в поселении Вороновское в Москве, здесь приём пациентов начнётся уже с 20 апреля, а также многофункциональный медцентр Минобороны на 60 мест в Нижнем Новгороде, он уже сегодня готов включиться в работу", - сообщил президент во время совещания 17 апреля. Добавив, что оба этих центра были созданы с нуля в беспрецедентно короткие сроки, за несколько недель



Минобороны в общей сложности строит 16 медицинских центров в разных городах страны. Как сообщил министр обороны Сергей Шойгу, на площадках задействованы почти 11 тысяч строителей и более 540 единиц техники. Работы будут выполнены в два этапа: до 30 апреля завершится строительство центров в Одинцове, Подольске, Смоленске, Волгограде, Новосибирске, Ростове‑на‑Дону и Омске, до 15 мая будут построены оставшиеся восемь. Очевидно, что после победы России над COVID-19 эти учреждения продолжат свою работу, став неотъемлемой частью оптимизированной системы здравоохранения.

Плюс к этому – десятки тысяч новых койко-мест, тысячи аппаратов ИВЛ и другой современной медицинской техники по всей стране. И тут встаёт очевидный вопрос: вирус уйдёт, а что будет с этими новыми медицинскими мощностями? Кому они достанутся?

Вот и президент уже сейчас призвал регионы проработать вопрос о дальнейшем функционировании новопостроенных больниц и применении закупленного оснащения.

"Прошу Правительство вместе с регионами уже сейчас все эти вопросы продумать и просчитать, в том числе как в будущем задействовать закупленную технику, аппараты диагностики и лечения для укрепления первичного и других звеньев здравоохранения в регионах, как и по каким направлениям медицинской помощи будут работать центры, которые сейчас строятся или переоснащаются", – отметил Путин.

По словам главы государства, ситуацию с распространением коронавируса необходимо использовать как шанс нарастить мощности всей российской системы здравоохранения. Это позволит обеспечить людей качественной и доступной медицинской помощью, предоставление которой станет конституционной нормой в случае одобрения поправки гражданами на Общероссийском голосовании.

"Мы пройдём этот сложный этап, и эта победа будет тем весомее, если в это непростое время мы сделаем систему медпомощи в стране, во всех регионах, более сильной, более современной, эффективной и доступной, чтобы такие качественные, реальные перемены прежде всего почувствовали наши граждане", – подчеркнул президент.

Напомним, что окончательное принятие поправок в Основной закон состоится только после выхода страны из режима самоизоляции и полной победы над пандемией. Тогда и состоится Общероссийское голосование, на котором каждый россиянин сможет ответить на вопрос, нужна ли ему качественная медицинская помощь.