Гороскоп на май 2020 года

Вадим Карасев

Последний месяц весны — очень важное время для каждого из нас. Расцветает сама природа, делая нашу жизнь более яркой, а нашу энергетику более сильной. Советы астрологов помогут вам не плыть по течению, а взять свою судьбу в свои собственные руки.

Первый и самый главный совет астрологов на май — научиться управлять своими эмоциями. Если этого не сделать, то контроль над ними возьмут звезды и планеты, которые станут очень активными почти в самом начале месяца. Это может спровоцировать рост неудач и непредвиденных проблем во всех сферах жизни.

Овен

У каждого Знака Зодиака есть свои скрытые возможности. В мае звезды и планеты помогут Овнам раскрыть эти возможности и стать более продуктивными в любви, в делах и в работе. Под лежачий камень вода не течет, поэтому этим людям придется попробовать найти в себе новые таланты. Возможно, кто-то из близких сможет указать верный путь в саморазвитии.

Май прекрасно подходит для обучения, для поисков новых друзей, для общения и поездок. Смена обстановки поможет Овнам воспрянуть духом, найти в себе силы для движения вперед. Также астрологи отмечают, что в мае полезно идти на примирение, проявляя инициативу и в этом направлении. Конец весны для Овнов будет временем удачи.

Телец

В большинстве случаев нашу жизнь разрушают не случайности, не звезды и планеты, а негативные привычки. Тельцам пришло время проанализировать себя на их наличие, а также начать путь очищения от всего, что тормозит развитие. В мае необходимо будет брать судьбу в свои руки, не пуская дел на самотек. Нужно правильно спланировать все дела.

Чтобы планирование было успешным, необходимо расставить приоритеты заранее. Нужно выбрать ту дорогу в жизни, которая важнее всего. В первые несколько дней месяца лучше не принимать серьезных решений. Также в эти дни лучше отложить на потом покупки, важные деловые встречи. Май для Тельцов — время больших и приятных сюрпризов в любви.

Близнецы

Одиноким Близнецам в начале месяца повезет повстречать родственную душу. Во второй же его половине звезды и планеты станут более созидательными для семейных Близнецов и тех, кто уже состоит в отношениях. Не нужно бояться говорить любимому человеку о своих желаниях. Одиноким Близнецам тоже стоит быть более открытыми и честными.

Астрологи отмечают, что в мае возможен расцвет манипуляторов, токсичных людей. Следование двенадцати законам Вселенной не позволит людям управлять Близнецами. Это поможет преуспеть в делах, в работе и избежать обмана при совершении покупок, заключении финансовых сделок. Лучше полагаться только на себя, чтобы не допустить проблем.

Рак

Ракам не нужно бояться рассказывать о своих тайнах и проблемах второй половинке или лучшему другу. Все жалобы и проблемы будут восприняты правильно, с пониманием. Первая половина месяца отлично подойдет для коллективной работы, общения, новых знакомств. Примерно с 20 мая лучше полагаться только на себя, чтобы не допустить ошибок.

Май прекрасно подходит для отпуска, дальних поездок и длительного времяпрепровождения с семьей и родственниками. Это очень яркое время, в которое полезными будут любые духовные поиски. Одиноким Ракам можно воспользоваться медитацией на привлечение любимого человека. Главное, чтобы духовные поиски не переходили в самокопания.

Лев

У каждого из Знаков Зодиака свои жизненные принципы. Львам в мае стоит вспомнить о своих. Возможно, эти люди немного отошли от своей излюбленной жизненной формулы или стали поступаться этими принципами. В мае необходимо вернуть всё на круги своя или же закрепить новые правила жизни. Звезды и планеты не потерпят хаоса и неопределенности.

Не исключено, что в мае Львам придется много общаться, договариваться о чем-то важном, брать на себя инициативу в работе и делах. Это повысит авторитет в глазах окружающих. Также полезно заняться своим имиджем, обновить гардероб, сделать новую прическу. В трудные моменты астрологи советуют быть как можно ближе к родным и второй половинке.

Дева

В мае Девам не стоит сидеть без дела, пребывать в апатии. Чтобы этого не допустить, важно больше гулять, заниматься спортом или как минимум делать какие-то физические упражнения. Активный отдых и общение с интересными людьми будут лучшим лекарством от хандры и апатии.

Также важно будет избавиться от вредных привычек. Астрологи говорят, что ближе к концу месяца возможна встреча с неприятным человеком из прошлого. Чтобы удача не оставила Дев, им стоит неотступно следовать десяти правилам успешного человека. Также не помешает толика осторожности в вопросах, напрямую касающихся денег.

Весы

В начале месяца Весы могут часто натыкаться на людей с токсичным характером или недобрыми намерениями. Эксперты сайта dailyhoro.ru советуют пользоваться рекомендациями о том, как восстановить силы и энергию после неприятного общения. Примерно с 13 мая таких людей в жизни Весов станет меньше.

Астрологи советуют не терять времени даром. Важно выполнять обязанности быстро и без проволочек. Не стоит лениться и настраивать себя на негативную волну. Всё получится, если принимать важные решения на холодную голову. Также стоит следить за своим здоровьем: больше гулять, меньше нервничать, есть меньше вредной еды, больше двигаться.

Скорпион

Этот месяц прекрасно подходит для обновления домашней обстановки. Можно покупать новую мебель, цветы и растения, заводить домашних питомцев, начинать делать ремонт или ограничиться простой перестановкой мебели. Родные стены станут местом силы для Скорпионов. Дома можно читать сильные заговоры на счастье и удачу, восстанавливать энергию.

Ближе к концу месяца, примерно с 21 мая, можно начинать усиленное движение к своим финансовым целям и решению рабочих неурядиц. Для этого астрологи советуют стать более ответственными и инициативными. Эти же качества помогут найти любовь или стабилизировать домашнюю обстановку. Месяц плохо подходит для уединения.

Стрелец

Пора перестать заниматься самокопаниями и устремить свой взор в верном направлении. Финансовая сторона жизни для Стрельцов станет самой главной. Звезды и планеты очень гармоничны, причем уже с первых дней мая. Нужно больше работать, меньше лениться и стараться не откладывать важные дела на потом. Трудности стоит воспринимать философски.

Можно воспользоваться пятью магнитами для денег в своем доме. Они привлекут больше финансовой удачи. Полагаться на интуицию в мае не стоит. Здравый смысл будет очень важен, особенно в вопросах, касающихся любви. Астрологи советуют не зацикливаться на обидах и негативных эмоциях. Нужно научиться прощать людей.

Козерог

Для достижения успехов в любой из сфер жизни Козерогам важно оставаться терпеливыми и спокойными. Также астрологи советуют полагаться только на самих себя, особенно в начале месяца, когда активными могут быть энергетические вампиры, манипуляторы и просто токсичные люди. Ближе к концу месяца можно браться за самые сложные дела.

Также примерно с 17-18 мая у Козерогов могут появиться новые семейные проблемы и дела. В неприятных ситуациях лучше не раздражаться лишний раз. Не стоит предъявлять претензии второй половинке, детям, родителям. Нежелательно быть излишне критичными к окружающим. Осторожнее стоит быть в общении с незнакомцами.

Водолей

Водолеев ждет большой финансовый успех в третьей декаде месяца. В целом в мае стоит больше внимания уделять своему хобби и второстепенным увлечениям. Творческим личностям удастся найти вдохновение для работы и личностного развития. Также астрологи считают, что май подойдет для поиска новых увлечений и хобби, новой работы, смены обстановки.

В мае полезно будет путешествовать, заводить новых друзей. Одиноким Водолеям, возможно, удастся найти вторую половинку. При получении денег не стоит сразу тратить их. Важно правильно спланировать бюджет. В начале мая необходимо будет сделать дома генеральную уборку, чтобы стабилизировать энергетические потоки.

Рыбы

Это идеальное время для финансовых дел, работы. Шепотки на богатство и достаток будут очень действенными, особенно в первую неделю мая. Также до 10 числа Рыбы будут более мотивированы. Им улыбнется удача во всех сферах. Самое главное — составить для себя четкий план действий на месяц, чтобы не забыть о важных делах.

Рыбам стоит помнить о том, что скупой платит дважды. Если придется покупать что-то важное, то лучше не соглашаться на сомнительные предложения. Лучше приобретать хорошую и качественную новую технику, вещи, мебель. То же самое касается и развлечений — лучше пойти в проверенное место с друзьями или второй половинкой, но заплатить чуть больше, чем рисковать настроением, пытаясь сэкономить.