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Избиение журналиста в Харькове: в полиции раскрыли новые детали

Избиение журналиста в Харькове: в полиции раскрыли новые детали

Неизвестные, избившие харьковского журналиста Алексея Кусова, забрали у него барсетку, в которой находилось 40 тысяч гривен и кредитные карточки.

Об этом говорится в сообщении полиции Харьковской области.

Следственно-оперативная группа полиции и патрульные выезжали на место ЧП на улице Шатиловской, где напали на журналиста прямо возле его дома.

Копы обследовали прилегающую территорию и изъяли записи с камер видеонаблюдений.

Досудебное расследование продолжается. Устанавливаются все обстоятельства и мотивы произошедшего.

Нападавшим грозит наказание в виде лишения свободы от 4 до 6 лет.

Ранее сообщалось о нападении на киевских журналистов во время съемки сюжета, а также об избиении журналиста подростками, которых интересовали деньги и ценности.

# Украина
По материалам: fakty.ua

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