Избиение журналиста в Харькове: в полиции раскрыли новые детали
Неизвестные, избившие харьковского журналиста Алексея Кусова, забрали у него барсетку, в которой находилось 40 тысяч гривен и кредитные карточки.
Об этом говорится в сообщении полиции Харьковской области.
Следственно-оперативная группа полиции и патрульные выезжали на место ЧП на улице Шатиловской, где напали на журналиста прямо возле его дома.
Копы обследовали прилегающую территорию и изъяли записи с камер видеонаблюдений.
Досудебное расследование продолжается. Устанавливаются все обстоятельства и мотивы произошедшего.
Нападавшим грозит наказание в виде лишения свободы от 4 до 6 лет.
Ранее сообщалось о нападении на киевских журналистов во время съемки сюжета, а также об избиении журналиста подростками, которых интересовали деньги и ценности.