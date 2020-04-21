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Израиль «отметил» визит главы МИД Ирана в Дамаск ракетной атакой

Израиль «отметил» визит главы МИД Ирана в Дамаск ракетной атакой

В результате ракетного удара ВВС Израиля накануне, 20 апреля, в районе центрального сирийского города Тадмор (Пальмира, провинция Хомс) погибли девять бойцов одной из проиранских военизированных группировок, которые воюют на стороне правительственных войск Башара Асада. Такие данные со ссылкой на базирующуюся в Лондоне НПО «Сирийская обсерватория прав человека» приводит агентство France-Presse (AFP).

Согласно информации зарубежной мониторинговой организации, среди погибших — три сирийца и шесть «иностранцев неизвестной национальности».

Сирийские государственные СМИ ранее сообщили, что на исходе понедельника силы ПВО арабской республики сбили израильские ракеты над Пальмирой, прежде чем они смогли достичь своих целей.

На запрос AFP представитель Армии обороны Израиля отказался от комментариев.

Ракетная атака произошла спустя несколько часов после того, как министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф встретился с президентом Сирии Башаром Асадом в Дамаске.

На прошлой неделе израильский беспилотник атаковал автомобиль шиитского движения «Хизбалла» в Сирии недалеко от ливанской границы. В конце прошлого месяца ПВО Сирии перехватили израильскую ракетную атаку, также нацеленную на провинцию Хомс (по сирийской авиабазе «Шейрат», расположенной в 38 км к юго-востоку от административного центра провинции Хомс).

Напомним, начиная с 2011 года, Израиль нанёс сотни ударов по Сирии, большая часть которых была направлена против поддерживаемых Ираном формирований ливанского движения «Хизбалла». В последние месяцы израильская авиация участила атаки непосредственно против иранского военного присутствия в Сирии, в том числе в районе Дамаска.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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