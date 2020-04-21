Известного террориста «Исламского государства» задержали в Испании

Вадим Карасев

Фото: Pablo Blazquez Dominguez / Getty Images

Известного своей жестокостью и объявленного в международный розыск члена «Исламского государства» (ИГ, террористическая группировка, запрещенная в России) задержали в Испании. Об этом сообщается в Twitter полиции страны.

Правоохранители опубликовали видео, на котором оперативники выводят людей с закрытыми лицами из здания. Полицейские рассказали, что задержанный вместе с сообщниками террорист имеет египетское происхождение. Он проник в Испанию нелегально и находился в Альмерии, закрывшись на карантине с подельниками.

Сообщается, что египтянин провел несколько лет в Сирии, воюя на стороне ИГ, и известен как особо опасный и склонный к насилию преступник. Поймать его удалось благодаря международному сотрудничеству: в этом помогли ЦРУ и Европол.

15 апреля стало известно, что в Германии задержали сторонников ИГ из Таджикистана. Их подозревают в подготовке серии терактов.