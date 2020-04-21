«Яндекс» отказался закрывать «Разговорчики»

Вадим Карасев

Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»

«Яндекс» отказался отключать функцию «Разговорчики» в своем навигаторе и картах. Об этом во вторник, 21 апреля, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

Там пояснили, что общение водителей, которое обеспечивают «Разговорчики», является необходимой частью навигационного сервиса, поэтому отказываться от нее не планируют. «Вместе с тем мы хотели бы напомнить, что "Разговорчики", как и другие обозначения на карте, призваны информировать пользователей об актуальной дорожной ситуации», — подчеркнули в компании.

В «Яндексе» напомнили, что компания и все предоставляемые ею сервисы изначально создавались «вне политики», и призвали пользователей не превращать приложение в площадку для политических дискуссий. «Более 20 лет назад мы договорились строить "Яндекс" вне политики, на этом же принципе основаны наши сервисы и правила их модерации», — заявили в пресс-службе. Там также уточнили, что теперь в навигаторе будут автоматически ограничиваться сообщения, которые публикуются не в точке, где находится пользователь, так как это «противоречит сути сервиса совместного обсуждения дорожной ситуации».

Как пояснил «Ленте.ру» председатель комитета по IT московского отделения «Деловой России», разработчик облачных хранилищ Никита Северинов, до этого момента специфика «Разговорчиков» предполагала, что каждый пользователь мог создавать сотни сообщений без ограничения их количества. При этом юзеры, оставляющие отметки, могли находиться в любой точке мира и быть совсем не связанными с местами, в отношении которых велись эти действия. В результате использование ресурса могло быть затруднено.

«Конечно, "Яндекс" уже изменил систему фильтрации сообщений, но не будем забывать, что на совершенствование любой системы требуется немало времени. А это значит, что другие пользователи, которые привыкли пользоваться сервисом по назначению, могут испытывать неудобства пока его переобучают и совершенствуют», — отметил Северинов.

20 апреля пользователи сервисов «Яндекс.Карты» и «Яндекс.Навигатор» из разных городов России начали оставлять отметки с помощью функции «Разговорчики» возле административных зданий, в который требовали отменить ограничения, введенные в стране в рамках борьбы с коронавирусом.