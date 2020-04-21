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Эксперт объяснил коллапс на нефтяном рынке

Эксперт объяснил коллапс на нефтяном рынке
Коллапс на рынке нефти, который достиг своего пика на текущей неделе, был обусловлен не только коронавирусом, но и ценовой войной в апреле и провалом сделки по сокращению добычи нефти ОПЕК+ в начале марта, считает аналитик британской консалтинговой компании Wood Mackenzie Энн-Луиз Хиттл.

"Вчера отрицательные цены на нефть WTI вызвали "землетрясение" на рынке нефти, что, несомненно, должно считаться самым бурным днем в истории контрактов WTI. Майский контракт на поставку фьючерсных контрактов полностью рухнул накануне истечения срока действия. Впервые с начала торгов фьючерсами WTI с начала 1980-х годов цена не только опустилась на отрицательную территорию, но и упала до минус 37,63 доллара за баррель", - констатируют в Wood Mackenzie.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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