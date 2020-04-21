Эксперт рассказал, когда стоит ожидать стабилизации цен на нефть

Алексей Вольцев

Стабилизации цен на нефть на уровне 50-55 долларов стоит ждать не раньше 2021 года, считает экс-министр энергетики Аргентины, основатель консалтинговой компании Apud&Asociados Эмилио Хосе Апуд.

"Сокращения, о котором договорились страны, недостаточно. Даже с участием США и Мексики, оно не доходит до 17-18 миллионов баррелей в день, предложение по-прежнему превышает спрос", - сказал он РИА Новости.

По его словам, пока сложно прогнозировать сроки и скорость восстановления спроса на нефтяном рынке.

Китая, некоторых стран Европы и Азии, которые начали преодолевать пандемию. Но нормализация и справедливые цены и объемы – это история 2021 года", - считает экс-министр.