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Junkyard Storytellaz рассказали о поэзии и Pussy Riot в шоу Mint Music Home

Junkyard Storytellaz рассказали о поэзии и Pussy Riot в шоу Mint Music HomeФото: @junkyard_storytellaz

Петербургская рок-н-ролл-группа Junkyard Storytellaz приняла участие во втором выпуске онлайн-проекта фестиваля «Дикая Мята», который называется Mint Music Home. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Премьера второго эпизода шоу состоится 24 апреля. Музыканты посетили передачу вместе с солисткой Jack Wood Александрой Клоковой и рассказали о поэзии, добровольном андеграунде, русском роке и недоверии к Pussy Riot. Ведущими программы выступили продюсер «Дикой Мяты» Андрей Клюкин и ведущая самого фестиваля Юкля.

Первый выпуск шоу вышел неделю назад на YouTube-канале Mint Music Home. Его гостем стала московская певица Маяк.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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