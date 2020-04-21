Как изменилась Кончита Вурст. Фото

Влада Некрасова

Победитель музыкального конкурса «Евровидение» в Копенгагене вновь вернул себе мужское обличие. Австрийский певец Томас Нойвирт отказался от наращенных волос, ресниц, а также яркого макияжа.

На личной странице в социальной сети Кончита Вурст ведет прямые эфиры, а также показывает фотографии, сделанные на карантине. Накануне артист опубликовал серию снимков в медицинских масках. Он позирует с обнаженным торсом, а его бороду закрывает стильный аксессуар.

«Берегите себя и родных, носите маски», — подписал кадры Томас.







Несмотря на то, что в повседневной жизни 31-летний Томас теперь выглядит как мужчина, для общения с дрэг-квин (так на сленге называют артистов, использующих женские образы — прим. «СтарХита») он, как и прежде, ярко красится и надевает парик.





«Если я переодеваюсь в женщину, это не значит, что я чувствую себя женщиной или хочу стать женщиной. Дрэг-квин — это, в первую очередь, образ, амплуа для жанрового перформанса», — говорил ранее певец.

Томас Нойвирт гордится образом Кончиты, который произвел фурор на «Евровидении-2014». Однако он не собирался останавливаться только на образе бородатой девушки.

«Я радовался ему последние 10 лет или около того. Мне принесло много веселья «Евровидение» и все, что за ним последовало. Я понял, что этот персонаж, которого я создал, имеет огромный потенциал, чтобы развиваться в совершенно неожиданных направлениях. Теперь я просто ищу вдохновение. Я начал с дивы в золотом платье, а теперь я бородатый дрэг-певец в ботинках», — отмечал Томас.

Песни Вурст призывают к толерантности и отказу от ксенофобии.

Напомним, что два года назад общественность была шокирована откровением певца, который заявил о том, что у него ВИЧ.

«Настало время освободить меня от дамоклова меча. Я — ВИЧ-положительный много лет. Это не касается публики, но мой бывший бойфренд угрожал раскрыть эту информацию. А я никому не дам права пугать меня или влиять на мою жизнь», — говорилось в посте Вурст.

По словам артиста, в течение нескольких лет он принимает антиретровирусную терапию и хорошо себя чувствует. Именно благодаря правильному лечению, вирус сейчас даже не обнаруживается в крови Томаса. Близкие и семья давно знают о его диагнозе.

Фото: Instagram