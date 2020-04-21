Какая выгода Олегу Дерипаске от коронавирусных игр против России?

Влада Некрасова

«Происходящее сейчас в мире — биологический Чернобыль. Миллионы пострадавших от вируса во всем мире хотят получить ответ на вопрос — как это стало возможным и откуда взялся этот вирус? И они вправе требовать расследования», — написал в своем Телеграм-канале российский миллиардер Олег Дерипаска, бывший владелец компании «Русал», которого журналисты ранее называли алюминиевым королем.

Авария на Чернобыльской АЭС — катастрофа техногенного характера. Из слов олигарха видно, что он развивает тему техногенного — то есть искусственного — происхождения пандемии коронавируса. Выстроенный олигархом ассоциативный ряд прост. Раз пандемия это условный Чернобыль, то условный четвертый энергоблок — Китай, город Ухань. Виновным в чернобыльской аварии был официально признан заместитель главного инженера АЭС Анатолий Дятлов. Дятлов выполнял указания академика Анатолия Александрова, отца практически всех советских АЭС, поэтому Александров до конца жизни тоже носил клеймо виновника чернобыльской трагедии. В силу стратегической важности отрасли, советская ядерная энергетика была на прямом контроле у высшего руководства СССР. По этой причине в годы перестройки в Чернобыльской трагедии было модно обвинять не Дятлова или Александрова, а Брежнева, Косыгина, Андропова и далее по всему списку «застойных» Политбюро ЦК КПСС, Секретариата ЦК и Президиума Верховного Совета СССР. Зашевелившиеся при Горбачеве украинские националисты обвиняли в чернобыльской трагедии даже Сталина.

Так кто, по мнению господина Дерипаски, устроил коронавирусный Чернобыль? Конечно же руководство ЦК КПК и лично председатель КНР Си Цзиньпин! Утверждая это, Дерипаска ссылается на репортаж американского телеканала «Fox» «Вопросы Дональда Трампа насчет роли Китая в эпидемии Covid-19». От лица Белого дома на вопросы телеканала отвечал бывший главный стратег Белого дома Стивен Бэннон. Бэннон назвал коронавирус последствиями испытания Китаем биологического оружия, и призвал все мировое сообщество к тому, чтобы признать правительство КНР главным виновником пандемии.

«Как могло случиться, что при таком количестве жертв в Ухане, количество заболевших в Пекине ничтожно мало по сравнению с Нью-Йорком или Миланом. Все больше людей во всем мире начинают прислушиваться к версиям, подобно той, что была высказана Стивеном Бэнноном. И будут согласны, чтобы ООН под своей эгидой инициировала обстоятельное расследование этого Уханьского Чернобыля», — написал Дерипаска в своем Телеграм-канале.

Гражданин России Дерипаска льет воду на мельницу Дональда Трампа, еще в марте рекомендовавшего называть Covid-19 «китайским вирусом» и никак иначе. Олигарх оказался не одинок. За день до него, буквально синхронно с Дерипаской — примерно в тех же выражениях, что и Бэннон с Трампом — обсуждали историю с Covid-19 на своей видеоконференции либеральный политический деятель, по совместительству бывший адвокат Марк Фейгин и журналист-политэмигрант Андрей Пионтковский. Фейгин задавал очень краткие как бы наводящие вопросы, а Пионтковский в ответ читал целые лекции, постоянно сворачивая к одному: коронавирус создан искусственно в лабораториях спецслужб КНР, а кто это считает конспирологией, тот сам наихудший конспиролог.

Пионтковский говорит так же как и пишет: тенденциозно и занудно. Полностью слушать (а тем более цитировать) 50-минутный дуэт двух статусных «либерастов» просто пытка. Суть беседы коротко. Covid-19 как новый вид бактериологического оружия создала в 2014 году китаянка Ши Чженли, исследования проводились как раз в городе Ухань. В том же году якобы приступили к аналогичным разработкам российские коллеги Ши Чженли. 2014 год — символическая дата для системных либералов в связи с «аннексией Крыма». Кончается это тем, что, как считают либералы, что одетый в сталинский френч Русский мир, с трубкой Сталина же в зубах и автоматом Калашникова наперевес, давит грязным кирзовым сапогом последние остатки либеральных свобод 1990 годов.

«Если Курчатов копировал американскую атомную бомбу четыре года, то российские ученые скопировали китайский коронавирус за пять лет. В сентябре 2019 года в Новосибирске уже существовал гибрид коронавируса летучих мышей и вируса SARS-Cov2. Утверждать обратное — значит не уважать российских ученых», — буквально высасывает из пальца Пионтковский.

Началом эпидемии коронавируса по всему миру Пионтковский называет 19 сентября 2019 года. В этот день произошел взрыв газового баллона в новосибирском научном центре вирусологии «Вектор», где хранятся штаммы чумы, оспы, лихорадки Эбола и других смертельно опасных заболеваний.

«После этого взрыва по России и по всему миру пошла эпидемия. Никаких коронавирусов тогда не знали, врачи лечили от пневмонии», — беапеляционно и без единого доказательства резюмировал Пионтковский.

Пионтковский и Фейгин подводят аудитории к мысли, что пандемия коронавируса — якобы результат российско-китайских учений. А к этим учениям оказывается… причастна Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Почему? А потому что президент ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус симпатизирует Китаю и Мао Цзэдуну, по своим политическим взглядам Гебреисус марксист.

«Понятно, что после этого надо на международном уровне драть одно место Китаю, России и Всемирной организации здравоохранения с ее президентом, эфиопским маоистом», — сказал Пионтковский под восторженное одобрение Фейгина.

Вместо финала можно цитировать стихи питерского андеграундного художника Алексея Вишни: «Бом-бом, все умрем, бом-бом, всем хана…».

Рассказанное — сюжет для политического комикса в стиле Алана Мура, автора сюжета к фильму «V значит вендетта». Фильм прекрасный. Но есть такая вещь. Переносят комиксы на взрослую жизнь подростки и не очень умные взрослые. Склонны фантазировать наяву не обремененные склонностью к точным наукам всезнайки с якобы «чисто гуманитарным» складом ума. Вряд ли Пионтковский всерьез верит в рассказанные им же ужастики: диплом кандидата физико-математических наук он заслужил упорным трудом, а не купил на барахолке. Марку Фейгину тоже сам Бог велел дружить с логикой: профессия юриста обязывает. Олег Дерипаска по складу ума жесткий прагматик — все же у него дипломы физфака МГУ и Академии имени Плеханова плюс опыт руководства крупным бизнесом в «святые годы».

Естественно, что Дерипаска, Пионтковский и примкнувший к ним Фейгин в данном случае — не шокированные жертвы, а манипуляторы общественным мнением, действующие порознь, но по одному и тому же плану.

Пандемия коронавируса для успокоенных путинской стабильностью россиян стала шоком. Привычный мир, когда можно было свободно ездить по стране и по всему миру, разрушился в одночасье. Теперь без пропуска нельзя ходить и ездить по родному городу. Многие потеряли работу. Тяжелее всего сейчас тем безработным, кто в более спокойное время взял долгосрочный кредит — под гарантию стабильного заработка. Кроме необходимости содержать себя и близких и платить за ЖКХ, этот россиянин должен ломать голову, как ему гасить долги перед банком.

После митинга во Владикавказе и онлайн- митингов в других городах России очевидно: пандемия коронавируса стала серьезным вызовов для правящей российской вертикали. Закономерно и объяснимо, что из всех мер сейчас эффективна только китайская — режим жесткой самоизоляции. Меры безопасности на местах принимаются в режиме форс-мажора, ситуативно. Где форс-мажор, там велик риск самоуправства отдельных чиновников, которые покрывают карантинными мерами свои прошлые «косяки». Работодатели «под самоизоляцию» сокращают «лишних» сотрудников, делая это с грубыми нарушениями. На адрес автора материала приходят жалобы от россиян, которых сократили за то, что они не смогли эффективно работать в режиме самоизоляции. В ряде случаев людей увольняют за следующее: в условиях карантина разница между выходными и рабочими днями размылась. Ряд работодателей считают, что раз сотрудник работает на удалёнке, то ему выходные как бы и не нужны: все равно работает там, где отдыхает. Людей увольняют за то, что те не работали в тот день, когда у них по рабочему графику вроде как официальный выходной… И тд. Очень много недовольных тем, как проходит эвакуация россиян из-за границы. «Застряш», как прозвали этих россиян их сограждане, вывозят по принципу «в неделю по чайной ложке». На то есть объективные причины, одна из которых — неготовность ряда регионов к приему на обследование такого огромного числа потенциально зараженных. Из совокупности мелких недовольств рискует вырасти огромная волна. К счастью, люди в своей массе хоть и ненавидят коррупцию и административное головотяпство, но против действующей власти не идут. Путинское двадцатилетие по сравнению со «святыми годами» для них — период спокойствия, процветания и гордости за страну. Однако когда в кошельке пусто, духовными скрепами желудок не набьешь.

Эту голодную и озлобленную волну и хотят оседлать «люди с хорошими лицами» вроде Пионтковского, Фейгина и им подобные граждане. Олега Владимировича Дерипаску тоже можно назвать заинтересованным лицом в этом процессе. Дерипаску ошибочно причисляют к «путинским олигархам», но он олигарх еще ельцинского призыва. Семья Ельциных и семья Дерипаски дружат. До 2018 года Дерипаска был женат на Полине Юмашевой — дочери Валентина Юмашева, зятя Бориса Ельцина. Позиции Дерипаски внутри кремлевской вертикали сейчас зависти не вызывают. В Кремле в свое время отмахнулись с шуткой от дела Насти Рыбки. Но факт остается фактом. Близкие к Дерипаске Аркадий Дворкович, Сергей Приходько, Александр Ткачев — фигуранты «рыбкиного» компромата лишились должностей в аккурат после скандала с белорусской жрицей любви. Задвинут за кулисы оказался и Дерипаска.

У Дерипаски точно есть резон интриговать персонально против режима КНР. В 2018 году Дерипаска потерпел неудачу обойти санкции на экспорт продукции «Русала» через китайские «прокладки». Неудачные переговоры с китайцами Дерипаска сочетал с консультациями в Министерстве финансов США. Достоянием журналистов является и то, что ястреб-русофоб Джон Маккейн встречал в 2006 году свое 70-летие на яхте Дерипаски. В Штатах у Дерипаски больше влиятельных друзей, чем в Китае, несмотря на то, что основной покупатель продукции «Русала» это Китай. В дилемме «Китай или санкции» Дерипаска выбрал второй вариант. Как сообщает агентство «Финам», Дерипаска в угоду американцам оставил себе в «Русале» только 0,01 процент акций. Общая доля олигарха в его группе компаний En+ сократилась до 44,95%. Как писали в прошлом году деловые российские издания, Штаты раскулачили Дерипаску с согласия самого олигарха. Дерипаска и часть его предприятий остаются в санкционном списке США. Скорее всего, игра олигарха против Китая на стороне американцев — намерение Дерипаски доказать американцам что он «свой», дабы сбросить с себя груз санкций.

Точно, что «выдающийся бизнес-лидер нашей страны», как назвал Дерипаску глава МИД России Сергей Лавров, имеет выгоду от того, чтобы лить воду на «коронавирусную» мельницу Штатов. Дерипаска отталкивает Москву от Пекина. И косвенно обвиняет Россию в том, что она столько лет сотрудничала с «преступным» китайским режимом, когда надо было дружить с фактически обобравшим его цивилизованным американским режимом. Чем больше Дерипаска будет хвалить американцев, тем выше его шанс, что в Вашингтоне его окончательно выведут из санкционного списка и закроют на него все ранее заведенные уголовные дела. А что касается персонажей вроде Пионтковского — они Дерипаске никогда не были врагами. Скорее наоборот. Как у них потом сложатся отношения — дело десятое.

Александр Ашуров, специально для ИА Newstes