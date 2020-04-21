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Какую помощь могут получить медики за борьбу с коронавирусом

Какую помощь могут получить медики за борьбу с коронавирусом

Тема: Какие законы вступают в силу


Региональные власти по своему усмотрению могут предоставить субсидии частным клиникам на стимулирующие выплаты сотрудникам, которые лечат пациентов с COVID-19. Об этом говорится в постановлении Правительства, которое утверждает порядок предоставления регионам межбюджетных трансфертов на выплаты сотрудникам государственной системы здравоохранения. Документ вступает в силу 21 апреля.

Речь идёт о выплатах «за выполнение особо важных работ» медработникам, непосредственно участвующим в оказании помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция. Напомним, с этой инициативой в начале апреля выступил президент Владимир Путин.

Размеры пособий зависят от должностей:


80 тысяч рублей в месяц — врачам, которые лечат больных COVID-19 в условиях стационара;
50 тысяч рублей в месяц — врачам скорой помощи, которые оказывают помощь больным COVID-19; среднему медперсоналу в «коронавирусном» стационаре;
25 тысяч рублей в месяц — фельдшерам, санитарам и водителям скорой помощи, которые оказывают помощь больным COVID-19; младшему медперсоналу в «коронавирусном» стационаре.

Выплаты будут начислять в течение трёх месяцев, с апреля по июнь.

Тем временем внедряются и другие меры поддержки медиков, сражающихся с новой инфекцией. Так, до 25 апреля Правительство должно обеспечить повышение страховых гарантий врачам, которые борются с COVID-19. Страховки врачей, фельдшеров, медсестёр, санитаров и водителей скорой помощи должны дорасти до уровня, аналогичного страховым гарантиям военных.

С 13 апреля врачи и медперсонал могут парковать свои машины в столице бесплатно. Ещё раньше спикер Госдумы Вячеслав Володин и глава кабмина Михаил Мишустин договорились обратиться к мэрам и губернаторам крупных российских городов с предложением рассмотреть возможность ввести аналогичные меры. 

Также Москва бесплатно разместила врачей в ближайших к больницам гостиницах и обеспечила их питанием. Об этом 10 апреля сообщил руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.

В минувшую пятницу сенаторы внесли в Госдуму законопроект, который позволит медикам оформить в собственность служебное жильё, в котором они проживают. Норма направлена прежде всего в помощь работникам первичного звена и скорой помощи, отмечают авторы документа. Предполагается, что врач будет обязан отработать в медучреждении в течение пяти лет с момента приватизации жилья.

Вскоре медики смогут получить и психологическую помощь: соответствующая система будет выработана в ближайшее время, рассказал 13 апреля главный внештатный психиатр Минздрава России Зураб Кекелидзе.

А депутаты Госдумы готовятся перечислить свои месячные зарплаты на поддержку российских медиков. С таким предложением к коллегам 9 апреля обратился лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов. «Коллеги поддержали идею. Если решение будет принято, останется только определиться, на какой именно счёт должны быть перечислены деньги», — отметил он.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в апреле.

# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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