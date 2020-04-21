Карелова: социально ответственный бизнес вносит свой вклад в борьбу с коронавирусом

Лидия Мартынова

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

Бизнес демонстрирует готовность оперативно подключаться к решению социальных задач в условиях новых вызовов, заявила вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова. Об этом сообщила пресс-служба сенатора.

Как отметила Карелова, благодаря участию предпринимательского сообщества дан старт многим инфраструктурным проектам, началось активное внедрение передовых социальных инноваций. «В условиях новых вызовов борьбы с распространением короновирусной инфекции бизнес также не стоит в стороне, разрабатывает и реализует новые решения, направленные на поддержку социальной сферы, граждан и некоммерческих организаций», — сказала вице-спикер палаты регионов.

Сегодня, привела пример сенатор, ряд крупных и средних предприятий в регионах своего присутствия перепрофилировали производство под выпуск медицинских масок и других средств индивидуальной защиты. В субъектах РФ при непосредственном участии бизнеса развернуты стационарные лаборатории по выявлению короновирусной инфекции, предприниматели участвуют в строительстве больниц и приобретении необходимого оборудования, предоставляют специализированные помещения для обсервации граждан с подозрением на коронавирус.

«Эпидемия объединила всех неравнодушных, всех тех, для кого помощь людям — не просто красивые слова», — подчеркнула Карелова и призвала регионы в полной мере использовать потенциал бизнеса, чтобы оперативно реагировать на вызовы, которые сегодня стоят перед социальной сферой.