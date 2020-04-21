Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Кейт Миддлтон и принц Уильям поздравили с днем рождения королеву Елизавету II

Кейт Миддлтон и принц Уильям поздравили с днем рождения королеву Елизавету II

Кейт Миддлтон и принц Уильям поздравили с днем рождения королеву Елизавету II

Сегодня королева Елизавета II отмечает день рождения — ей исполнилось 94 года. В инстаграме ее поздравили 37-летний внук принц Уильям и его 38-летняя супруга Кейт Миддлтон. Они поделились совместным с именинницей снимком, который был сделан на выставке цветов в саду Челси в прошлом году, когда Кейт устроила королеве экскурсию по спроектированному ею саду. Герцоги Кембриджские пожелали Елизавете II счастливого праздника.


Королева Елизавета II, принц Уильям и Кейт Миддлтон

Желаем Ее Королевскому Величеству счастливого 94-го дня рождения,

— говорится в поздравлении.

Поздравить Елизавету II лично супруги сегодня не смогут: они вместе со своими тремя детьми находятся в самоизоляции в поместье Анмер-Холл в Норфолке, а королева пережидает эпидемию коронавируса в Виндзорском замке вместе со своим 98-летним мужем принцем Филиппом. Однако, как говорят инсайдеры, сегодня Елизавета II созвонится с другими членами королевской семьи по видеосвязи, чтобы вместе с ними отметить праздник. Как рассказала Кейт Миддлтон, такой способ общения они в семье практикуют регулярно.


Распространение вируса заставило королеву Елизавету II в этом году скорректировать планы относительно ежегодного празднования дня рождения. Так, по информации источника из Букингемского дворца, она попросила отменить традиционный торжественный салют в честь своего дня рождения, назвав его неуместным в нынешних обстоятельствах. Она также отменила традиционный парад Trooping the Colour, который должен был состояться 13 июня, в честь ее официального дня рождения.

# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

В Роскачестве перечислили 6 самых актуальных уловок мошенников на фоне коронавируса
В Роскачестве перечислили 6 самых актуальных уловок мошенников на
Трое россиян попали в плен к пиратам у берегов Африки
Трое россиян попали в плен к пиратам у берегов Африки
В Сингапуре карантин из-за коронавируса продлили до первого июня
В Сингапуре карантин из-за коронавируса продлили до первого июня
33-летняя звезда Playboy покончила с собой
33-летняя звезда Playboy покончила с собой
Самцы переселенных на изолированные острова ящериц выработали новый химический язык любви
Самцы переселенных на изолированные острова ящериц выработали новый
Стало известно, когда выйдет новый сезон "Смешариков"
Стало известно, когда выйдет новый сезон "Смешариков"
Кейт Миддлтон и принц Уильям поздравили с днем рождения королеву Елизавету II
Кейт Миддлтон и принц Уильям поздравили с днем рождения королеву
Радиационный фон в Киеве и Чернобыльской зоне находится в пределах нормы
Радиационный фон в Киеве и Чернобыльской зоне находится в пределах
Лавров рассказал о выходе США из договора по открытому небу
Лавров рассказал о выходе США из договора по открытому небу
Трамп намекнул на ответный удар по Саудовской Аравии
Трамп намекнул на ответный удар по Саудовской Аравии
В Госдуме предложили расширить поддержку безработных
В Госдуме предложили расширить поддержку безработных
Московские парки и усадьбы подготовили онлайн-экскурсии, лекции и мастер-классы
Московские парки и усадьбы подготовили онлайн-экскурсии, лекции и

Топ на сегодня

Путин поручил Минздраву ускорить регистрацию вакцины от коронавируса
Путин поручил Минздраву ускорить регистрацию вакцины от коронавируса
Летальность от Covid-19 в России не превышает 0,8% - эксперт
Летальность от Covid-19 в России не превышает 0,8% - эксперт
Мурашко: столкнуться с больным COVID-19 может врач любой специальности
Мурашко: столкнуться с больным COVID-19 может врач любой специальности
В российском регионе ограничили время продажи алкоголя
В российском регионе ограничили время продажи алкоголя
Советник Трампа обвинил Китай в попытке нажиться на коронавирусе
Советник Трампа обвинил Китай в попытке нажиться на коронавирусе

Еще по теме

Кейт Миддлтон во второй раз появилась в тиаре принцессы Дианы
Кейт Миддлтон, принцы Уильям и Гарри едут на праздничный обед к королеве Елизавете II в Букингемский дворец
Кейт Миддлтон и принц Уильям приехали с официальным визитом в Лутон
Инсайдеры: после рождения третьего ребенка принц Уильям и Кейт Миддлтон планируют четвертого