Кейт Миддлтон и принц Уильям поздравили с днем рождения королеву Елизавету II

Вадим Карасев

Сегодня королева Елизавета II отмечает день рождения — ей исполнилось 94 года. В инстаграме ее поздравили 37-летний внук принц Уильям и его 38-летняя супруга Кейт Миддлтон. Они поделились совместным с именинницей снимком, который был сделан на выставке цветов в саду Челси в прошлом году, когда Кейт устроила королеве экскурсию по спроектированному ею саду. Герцоги Кембриджские пожелали Елизавете II счастливого праздника.





Королева Елизавета II, принц Уильям и Кейт Миддлтон

Желаем Ее Королевскому Величеству счастливого 94-го дня рождения,

— говорится в поздравлении.

Поздравить Елизавету II лично супруги сегодня не смогут: они вместе со своими тремя детьми находятся в самоизоляции в поместье Анмер-Холл в Норфолке, а королева пережидает эпидемию коронавируса в Виндзорском замке вместе со своим 98-летним мужем принцем Филиппом. Однако, как говорят инсайдеры, сегодня Елизавета II созвонится с другими членами королевской семьи по видеосвязи, чтобы вместе с ними отметить праздник. Как рассказала Кейт Миддлтон, такой способ общения они в семье практикуют регулярно.





Распространение вируса заставило королеву Елизавету II в этом году скорректировать планы относительно ежегодного празднования дня рождения. Так, по информации источника из Букингемского дворца, она попросила отменить традиционный торжественный салют в честь своего дня рождения, назвав его неуместным в нынешних обстоятельствах. Она также отменила традиционный парад Trooping the Colour, который должен был состояться 13 июня, в честь ее официального дня рождения.