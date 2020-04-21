Коул Спроус прокомментировал слухи о ромне с Кайей Гербер и расставании с Лили Рейнхарт

Вадим Карасев

После расставания 18-летней Кайи Гербер и 26-летнего Пита Дэвидсона поклонникам модели не терпится найти ей нового спутника. И вот недавно некоторым из них показалось, что дочь Синди Кроуфорд намекнула в инстаграме на общение с 27-летним актером Коулом Спроусом: снимки из ее сторис были как будто сделаны в его доме. Таким образом звезду сериала "Ривердейл" (Riverdale) заподозрили в измене его девушке, 23-летней Лили Рейнхарт. Коул не выдержал и эмоционально прокомментировал все эти предположения в инстаграме.

Я терплю бесчисленные слухи, распускаемые людьми, которые называют себя моими фанатами… Но нападки на моих друзей, необоснованные обвинения и угрозы — это уже признаки безумия. Станьте людьми, перестав быть клоунами. Когда я сделал первый шаг в сторону жизни на виду у огромного числа людей, предвидел последствия. Я никому не хотел потакать, и моя сдержанность в рассказах о себе стала почвой для небылиц,— ответил актер всем, кто распускает про него слухи.





Коул Спроус

Судя по всему, сообщения о переменах в личной жизни Спроуса оказались преждевременными. Со своей девушкой Лили Рейнхарт он познакомился на съемках сериала "Ривердейл", которые стали началом их служебного романа. В мае 2018 года Лили и Коул дебютировали на красной дорожке Met Gala как пара.





Кайя Гербер





Лили Рейнхарт